Lufthansa’ya 9 milyar Euro’luk kurtarma operasyon

DÜNYANIN en büyük havayolu şirketlerinden Lufthansa korona kriziyle derin bir krizin içine yuvarlandı. Korona krizi öncesi 130 bin çalışanı ve 760 uçağı bulunan Lufthansa Havayolları filosonu küçülttü ve seferleri yarı yarıya düşürdü. Ancak önlemler yeterli gelmedi. Business Insider haber portalının şirket çevrelerine dayanarak verdiği habere göre, Alman hükümeti Lufthansa’yı iflastan kurtarmak amacıyla 9 milyar Euro’luk bir kurtarma şemsiyesi hazırladı.

VETO HAKKI

Devlet 9 milyar Euro’yla havayolu şirketine katılacak. Bunun karşılığında devlet veto ve denetleme kurulunda iki aday hakkına sahip olacak. Habere göre pazartesi günü öğleden sonra şirket ve hükümet temsilcileri önemli noktalarda anlaşmaya vardı. Bugün ise Lufthansa Başkanı Carsten Spohr Başbakan Angela Merkel ve Maliye Bakanı Olaf Scholz ile anlaşmayı imzalayacak. Ancak hükümet ve Lufthansa bir anlaşmaya varıldığı haberlerini doğrulamadı.