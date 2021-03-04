Lufthansa’da rekor kayıp

LUFTHANSA, korona salgınından bir yıl önce 2019’da 1.9 milyar euro net kar açıklamıştı. Lufthansa yöneticisi Carsten Spohr, korona testlerinin ve aşılamanın artmasıyla işletme kaybının daha düşük olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Geçen yıl 9.5 milyar euro finans desteği sağlanan Lufthansa iflastan kurtarılmıştı. Böylelikle Lufthansa’nın önemli bölümü kamulaştırıldı. 2020 yılında Lufthansa’nın yolcu sayısı bir önceki yılın dörtte birine düşerek yaklaşık 36.4 milyon oldu. Lufthansa’nın uçak filosunun önemli bölümü de yerde kaldı. Bir tek Lufthansa’nın kargo hizmeti veren şirketi Lufthansa Cargo artan nakliyat ücreti sayesinde 772 milyon euro kâr etti.