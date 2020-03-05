Lufthansa, virüs nedeniyle 150 uçağını yere çekiyor

AÇIKLAMADA, 150 uçağın 25’inin kıtalararası uçuşlarda kullanılan uçaklar olduğu ifade edilerek, “Olağanüstü koşulları karşılayacak şekilde planlarımızı dinamik olarak ayarlıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz hafta 23 uçağın yere indirildiğini açıklayan şirket, son olarak 24 Nisan’a kadar Çin’e ve 30 Nisan’a kadar Tahran uçuşlarını askıya aldığını duyurmuştu.