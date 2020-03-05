İHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 05.03.2020 - 11:54,
Lufthansa, virüs nedeniyle 150 uçağını yere çekiyor
Alman havayolu şirketi Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle gelen seyahat yasaklarının ardından filoda bulunan 150 uçağın yere çekileceği belirtildi.
AÇIKLAMADA, 150 uçağın 25’inin kıtalararası uçuşlarda kullanılan uçaklar olduğu ifade edilerek, “Olağanüstü koşulları karşılayacak şekilde planlarımızı dinamik olarak ayarlıyoruz” ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz hafta 23 uçağın yere indirildiğini açıklayan şirket, son olarak 24 Nisan’a kadar Çin’e ve 30 Nisan’a kadar Tahran uçuşlarını askıya aldığını duyurmuştu.
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