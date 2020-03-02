Lufthansa, Tahran ve Çin’e uçuşlarını durdurdu

KORONAVİRÜSÜN dünya genelinde ciddi oranda yayılmasıyla, havayolu şirketleri de virüsün görüldüğü ülkelere uçuşlarını tek tek askıya alıyor. Son olarak Alman havayolu şirketi Lufthansa, 24 Nisan’a kadar Çin ve 30 Nisan’a kadar Tahran uçuşlarını durdurdu. Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, İtalya’ya yönelik uçuşların da ayarlandığı kaydedildi. Avusturya Havayolları mart ve nisan ayında İtalya seferlerini büyük oranda azaltırken, Brüksel Havayolları Roma, Milano, Venedik ve Bolonya’ya seferlerini 14 Mart’a yüzde 30 oranında durdurdu.