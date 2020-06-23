Lufthansa Sunexpress uçuşlarını durduruyor

TÜRKİYE Avrupa arasında hava köprüsü olan SunExpress’in Almanya uçuşlarını Lufthansa havayolları durduruyor. Şimdiye kadar rezervasyon yapan yolcular doğrudan Eurowings ve diğer havayolu şirketlerine aktarılacak. 1200 çalışanın ise geleceği söz konusu. SunExpress Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın bir ortak kuruluşu. Merkezi Frankfurt’taki şirketin 20 uçağıyla Almanya işletmesini Lufthansa yapıyordu. SunExpress’in 69 uçağının işletmesi ise Türk Hava Yollarına ait. Lufthansa koronavirüs krizi nedeniyle SunExpress’in Almanya’dan uçuşlarına son vereceğini açıkladı. Lufthansa’dan yapılan açıklamada önümüzdeki haftalarda çalışanlarla görüşmeler yapılarak bir çözüm bulmaya çalışacaklarını bildirdi. SunExpress’in Almanya, İsviçre ve Avusturya’dan Türkiye’ye yoğunlaşacağı, Akdeniz bölgesine diğer destinasyonları ise şimdilik durduracağı kaydedildi. Geçen yıl yolcu taşımada rekor kıran SunExpress 2020’de Türkiye seferleri için 7 milyon koltuk planlamıştı. Ancak korona krizi nedeniyle 2 Nisan 31 Mayıs arası hiç uçuş yapamadı. 1 Haziran’da Türkiye’de iç hat uçuşlarına başlayan SunExpress 10 Haziran itibariyle yurdışı uçuşlarını başlattı.