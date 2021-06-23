Lufthansa o uçuşları iptal etti

KARŞILIKLI olarak günde 4 sefer yapıldığı belirtilen kısa mesafeli uçuşların pandemi sürecinde durdurulduğu, şimdi ise ihtiyaç duyulmadığı gerekçesiyle nihai olarak son verildiği açıklandı. Daha çok Münih üzerinden aktarmalı transit yolcuların kullandığı seferlerin bundan böyle yapılmayacağını açıklayan Lufthansa, yolcuların bundan böyle otobüslerle taşınacağını duyurdu. Koronavirüs krizi döneminde geçici olarak durdurulduğu belirtilen Münih hattındaki Nürnberg çıkışlı uluslararası seferlerin Almanya’nın diğer aktarma istasyonu olan Frankfurt Havalimanı’na kaydırılacağı ifade edildi.



YABANCILARA KAPTIRMAK İSTENMEMİŞ

Nürnberg-Münih hattının daha çok uluslararası seferi olan yolcular tarafından kullanıldığını vurgulayan Lufthansa yönetimi, bu yolcuları yabancı hava yolu şirketleriyle havalimanlarına kaptırmamak için kısa mesafeli uçuşların zaman zaman gerekli olduğu açıklamasında bulundu. Çevreci kuruluşlar ise 150 kilometrelik mesafe için binlerce ton yakıt harcandığını belirterek, aşırı CO2 emisyonuna ve çevre kirliliğine dikkati çekiyor.