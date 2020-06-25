Lufthansa ile UFO anlaştı, çalışanlar rahat nefes aldı

Üzerinde anlaşılan maddeler arasında uçuş saati azalan kabin çalışanlarına yapılacak ek ödemeler ve verilecek tazminatlarla emeklilik fonuna aktarılacak paylarda indirim yapılacak. Lufthansa’ya bir iyi haber de Brüksel’den geldi. Avrupa Birliği (AB) Lufthansa’ya yapılacak milyarlarca Euro devlet yardımını onayladı. Böylece Lufthansa’ya yapılacak 9 milyar Euro’luk mali yardımın önündeki en önemli hukuki engel de kalkmış oldu.

Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşlarının büyük bölümünü tamamen durduran hava yolu şirketi, ciddi mali kriz yaşamış ve on binlerce çalışanının işine son vermeyi planlamıştı. Almanya’da da yaklaşık 11 bin çalışanın işine son verilmesi gündeme gelmişti. Dünyanın önemli hava yolu şirketleri arasında bulunan Lufthansa’nın dünya genelinde 138 bin çalışanı bulunuyor.