MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriLufthansa gıda hava köprüsüne hazırlanıyor
GeriAvrupa Lufthansa gıda hava köprüsüne hazırlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 17.03.2020 - 15:09,Son Güncelleme:/

Lufthansa gıda hava köprüsüne hazırlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lufthansa gıda hava köprüsüne hazırlanıyor
Abone Olgoogle-news

Almanya’da hükümet ve Lufthansa havayolları, gıda tedarikinde darboğaz yaşanmasına karşı hava köprüsü için hazırlık yapıyor. Lufthansa CEO’su Carsten Spohr, Almanya’ya havadan gıda nakliyatı için tüm imkanlarıyla hazır olduklarını söyledi.

ALMANYA’da hükümet ve Lufthansa havayolları gıda nakliyatının kesintiye uğramaması için tüm kargo uçaklarının hava nakliyatı için hazır olduklarını ve hava köprüsü üzerinde hızla çalıştıkları söyledi. Lufthansa CEO’su Carsten Spohr, “Lufthansa Alman halkının gıda ihtiyacında hava yoluyla nakliyat zincirinin devamı için elinden gelen her şeyi yapacak. Biz tüm Almanya’yı kapsayan bir hava köprüsü için hızla çalışma yürütüyoruz” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle