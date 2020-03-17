Lufthansa gıda hava köprüsüne hazırlanıyor

ALMANYA’da hükümet ve Lufthansa havayolları gıda nakliyatının kesintiye uğramaması için tüm kargo uçaklarının hava nakliyatı için hazır olduklarını ve hava köprüsü üzerinde hızla çalıştıkları söyledi. Lufthansa CEO’su Carsten Spohr, “Lufthansa Alman halkının gıda ihtiyacında hava yoluyla nakliyat zincirinin devamı için elinden gelen her şeyi yapacak. Biz tüm Almanya’yı kapsayan bir hava köprüsü için hızla çalışma yürütüyoruz” dedi.



