Ludwigsburg’da konsolosluk bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi

Haberin Devamı

TOPLANTIDA, emeklilik, çifte vatandaşlık, askerlik gibi yurt dışındaki vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konular ele alındı. Uzmanlar, bu konular hakkında detaylı bilgilendirme yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı. Etkinlik, Ludwigsburg Türk Eğitim Vakfı (LUTEV) ve Württemberg Türk Veli Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlendi. Ludwigsburg ve çevresinden birçok dernek başkanının da katıldığı toplantıda, Württemberg Türk Veli Birlikleri Başkanı Güner Öztel ve Başkan Yardımcısı Güven Toymaz, Dünya Anadili Günü’nün önemine değinerek Württemberg’de yürütülen Türkçe ve Türk kültürü çalışmaları hakkında bilgi verdi.





Haberin Devamı

BAŞKONSOLOSLUK VATANDAŞLARIN YANINDA

T.C. Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, toplantıya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılı organizasyon için LUTEV Başkanı Aspurce Uluer ve yönetimine teşekkür etti. Ayrıca, vatandaşları Türk Okul Aile Birlikleri çalışmalarına destek vermeye ve üye olmaya davet etti. Bölgede yaşayan vatandaşların taleplerine büyük hassasiyet gösteren Stuttgart Başkonsolosluğu, sunduğu önemli hizmetlerle takdir topluyor. Bu tür bilgilendirme toplantılarının, vatandaşların hakları ve yükümlülükleri konusunda bilinçlenmesine büyük katkı sağladığı vurgulandı.