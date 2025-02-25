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Ludwigsburg’da konsolosluk bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi

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#Ludwigsburg#Makbule Koçak#AVRUPADAN HABERLER
Ludwigsburg’da konsolosluk bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 10:35

Ludwigsburg’da düzenlenen konsolosluk bilgilendirme toplantısına ilgi yoğun oldu. Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi İbrahim Durbak ve konsolosluk memuru uzman İsmail Güneş’in katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, vatandaşlar doğrudan sorularını yöneltebilme fırsatı buldu.

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TOPLANTIDA, emeklilik, çifte vatandaşlık, askerlik gibi yurt dışındaki vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren konular ele alındı. Uzmanlar, bu konular hakkında detaylı bilgilendirme yaparak katılımcıların sorularını yanıtladı. Etkinlik, Ludwigsburg Türk Eğitim Vakfı (LUTEV) ve Württemberg Türk Veli Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlendi. Ludwigsburg ve çevresinden birçok dernek başkanının da katıldığı toplantıda, Württemberg Türk Veli Birlikleri Başkanı Güner Öztel ve Başkan Yardımcısı Güven Toymaz, Dünya Anadili Günü’nün önemine değinerek Württemberg’de yürütülen Türkçe ve Türk kültürü çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ludwigsburg’da konsolosluk bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi

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BAŞKONSOLOSLUK VATANDAŞLARIN YANINDA
T.C. Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, toplantıya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılı organizasyon için LUTEV Başkanı Aspurce Uluer ve yönetimine teşekkür etti. Ayrıca, vatandaşları Türk Okul Aile Birlikleri çalışmalarına destek vermeye ve üye olmaya davet etti. Bölgede yaşayan vatandaşların taleplerine büyük hassasiyet gösteren Stuttgart Başkonsolosluğu, sunduğu önemli hizmetlerle takdir topluyor. Bu tür bilgilendirme toplantılarının, vatandaşların hakları ve yükümlülükleri konusunda bilinçlenmesine büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Ludwigsburg’da konsolosluk bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi

Ludwigsburg’da konsolosluk bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi

Ludwigsburg’da konsolosluk bilgilendirme toplantısına yoğun ilgi

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#Ludwigsburg#Makbule Koçak#AVRUPADAN HABERLER

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