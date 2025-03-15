Lübnan Başbakanı Selam, Macron’la ülkesindeki reformları görüştü

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Lübnan Başbakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Selam’ın Macron’la telefonda görüştüğü belirtildi. Selam ile Macron’un telefon görüşmesinde Lübnan’daki yeniden imar çalışmaları ve ülke için gerekli olarak reformların ele alındığı aktarılan açıklamada, Macron’un ayrıca Başbakan Selam’ın hükümetini kurması dolayısıyla tebrik ettiğine işaret edildi. Bu arada Macron da X hesabından Arapça yaptığı açıklamada, Selam ile telefon görüşmesine dikkati çekti. Macron, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın 28 Mart’ta Paris’i ziyaret edeceğini duyurdu. Lübnan’da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak’ta Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti. Daha sonra da Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam başbakanlığında yeni hükümet kurulmuştu.