Lübcke’nin katiline ömür boyu

FRANKFURT’ta bugün görülen son duruşmada hakim kararını açıkladı. Ernst’e silah temin eden ve cinayet sırasında yanında bulunan davanın iki numaralı sanığı Markus H. ise silah yasasına muhalefetten 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Markus H.’nın cezası ertelendi.

SİLAHI MARKUS TEMİN ETMİŞTİ

Stephan Ernst, 2 Haziran 2019’da Kassel kentinde 65 yaşındaki vali Lübkce’yi evinin terasında tek el ateş ederek vurup öldürmüştü. Cinayette kullanılan silahı ise Ernst’e Markus H. temin etmişti. Ernst aynı davada Iraklı bir mülteciyi 2016 yılında ağır yaralamaktan da suçlu bulundu. Stephan Ernst ve Markus H. uzun yıllardır Kassel ve çevresindeki aşırı sağcı ve ırkçı gruplara birlikte hareket ediyorlardı. Aşırı sağcı Ernst, Vali Lübcke’yi mültecilere yönelik olumlu politikalarından dolayı öldürme kararı almıştı. Lübcke’nin öldürülmesinden sonra aşırı sağcı ve ırkçı gruplar sosyal medya hesabında cinayeti övmüşlerdi.

TÜRKİYE KÖKENLİ AVUKAT SAVUNDU

Savcı ve polis sorgusunda verdiği farklı ifadelerde suçunu itiraf eden Ernst, suç aleti silahı sakladığı yeri de polise göstermişti. Ernst’i mahkemede Türkiye kökenli Avukat Mustafa Kaplan savundu. İddinameyi hazırlayan savcı ise Ernst için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Markus H. için de 9 yıl 8 ay hapis talebinde bulunmuştu.