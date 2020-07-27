Lübcke davasında sanık avukatlar ters düştü

DAVANIN bir numaralı sanığı Stephan Ernst’in savunma avukatları Mustafa Kaplan ile Frank Hannig arasında davanın gidişatına yönelik stratejik farklılıklar olduğu açığa çıktı. Davanın başlangıcında avukat Hannig, 2019 yılının Temmuz ayında Lübcke ile ilgili kaybolan dosyaların araştırılması için dilekçe sunmuştu. Bugünkü duruşmada bunu gündeme getiren hakim, dilekçelerde konu edilen dosyaların davayla ilgisinin olmadığını belirtti. Sanığa dönük konuşan hakim “Sayın Ernst sizin avukatınız Hannig tarafından iyi savunulduğunuza ilişkin büyük kuşku taşıyorum. Bu dilekçeler sizin bilginiz dahilinde mi verildi?” diye sordu. Bu sırada diğer avukat Mustafa Kaplan sanığa ne demesi gerektiğini fısıldadı. Sanık Ernst de kafasını sallayarak hakime ‘Hayır’ cevabını verdi. Ardından Mustafa Kaplan söz aldı.

DİLEKÇEYİ GERİ ÇEKTİ

Kaplan verilen dilekçelerle ilgili “Ne benimle ne de müvekkilimle bu dilekçelerle ilgili konuşulmadı. Bilgimizin dışında. Bu dilekçelerle bizim ilgimiz yok. Dilekçeleri kabul etmiyoruz. Dilekçelerde ölen ve ölenin akrabaları çarpık ilişkilerle suçlanıyorlar. Müvekkilimin kurbana ve ailesine iftara atmaya yönelik bir isteği yok” dedi. Duruşmaya ara verildi. Aradan sonra avukat Hannig dilekçeleri geri çekti. Kaplan bu kez Hannig’in davadan çekilmesi için sanık Ernst adına mahkemeye dilekçe sundu. Hannig’in sanığın savunmasından alınıp alınmadığına ilişin karar daha sonra verilecek.