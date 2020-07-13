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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 13.07.2020 - 10:52,Son Güncelleme:

Lübcke cinayetinden sonra 64 kişiye soruşturma

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Lübcke cinayetinden sonra 64 kişiye soruşturma
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Almanya’nın Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke’nin ölümünden sonra sosyal medya hesaplarında yapılan yorumlara yönelik incelemelerini tamamlayan savcılık ve emniyet yetkilileri 64 kişi hakkında nefret ve kin yaymaktan soruşturma açılmasına karar verdi.

SORUŞTURMA açılanların dokuzu Hessen Eyaleti sınırları içinde yaşarken, geri kalan 55 kişi ise Almanya’nın diğer 14 eyaletinde ikamet ediyor.

Lübcke cinayetinden sonra 64 kişiye soruşturma

Hessen Eyalet Adalet Bakanı Eva Kühen Hörmann “Walter Lübcke’nin öldürülmesinden sonra sosyal medya hesaplarında yapılan savaş çağrıları, kin ve nefret içerikli paylaşımlar demokratik bir ülkede kabul edilemez” dedi. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi 58 yaşındaki Adalet Bakanı Hörmann açıklamasında “Kin ve nefretin platform bulmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Lübcke cinayetinden sonra 64 kişiye soruşturma

YARGILAMALARI SÜRÜYOR
Kassel Bölge Valisi Lübcke, Başbakan Angela Merkel’in mülteci politikalarını savunduğu için ırkçılardan ve aşırı sağcılarından ölüm tehdidi almıştı. Tehditler sonrası Lübcke, 2 Haziran 2019’da evinin terasında gece yarısı tek kurşunla vurulup öldürülmüştü. Yapılan soruşturmada bölgede daha önce çok sayıda suç işleyen ırkçı Stephan E.’nin valiyi vurduğu tespit edilmişti. Irkçı sanık Stephan E. ve cinayette kullanılan silahı temin eden Markus M.’nin Frankfurt’ta başlayan yargılanması sürüyor.

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