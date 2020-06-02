Lübcke anmasına korona engeli

VALİ Walter Lübcke korona salgını nedeniyle ne resmi makamlarda ne de kilisede anıldı. Sadece ırkçı karşıtı bir grup, ölüm yıl dönümünde Hessen Eyalet Hükümet Binası önüne çiçek bıraktı. Pazar günü ise Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Wolfhagen-Istha’da bulunan Lübcke’nin mezarını ziyaret etmiş ve mezar başında saygı duruşunda bulunmuştu. Almanya’ya sığınmacıların alınmasını ve mülteci haklarını savunan CDU üyesi eski Vali Lübcke, 2 Haziran gecesi Kassel’deki evinin terasında kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülmüştü. Yapılan soruşturma sonunda valiyi, daha önce de birçok ırkçı eyleme katılan ve bölgede tanınan neonazi Stephan E.’nin öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Sorgusunda suçunu itiraf eden ve cinayette kullandığı silahı sakladığı yeri de polise gösteren neonazi, daha sonra verdiği ifadeyi geri çekmişti. Savcı, yaklaşık 10 ay süren soruşturmasını nisan ayının başında tamamlamış ve iddianameyi Frankfurt Eyalet Mahkemesi’ne sunmuştu. Frankfurt Mahkemesi yaptığı açıklamayla incelemenin tamamlandığını ve davanın ilk duruşmasının 16 Haziran’da yapılacağını duyurdu. Davada katil zanlısı Stephan E. ile zanlıya silahı temin eden Markus H. yargılanacak.