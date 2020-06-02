MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriLübcke anmasına korona engeli
GeriAvrupa Lübcke anmasına korona engeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 02.06.2020 - 15:27,Son Güncelleme:

Lübcke anmasına korona engeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lübcke anmasına korona engeli
Abone Olgoogle-news

Korona salgını ile mücadele çerçevesinde alınan önlemler ve kısıtlamalar nedeniyle ırkçı cinayete kurban giden Kassel Bölge eski Valisi Walter Lübcke için resmi anma törenleri yapılamadı.

VALİ Walter Lübcke korona salgını nedeniyle ne resmi makamlarda ne de kilisede anıldı. Sadece ırkçı karşıtı bir grup, ölüm yıl dönümünde Hessen Eyalet Hükümet Binası önüne çiçek bıraktı. Pazar günü ise Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Wolfhagen-Istha’da bulunan Lübcke’nin mezarını ziyaret etmiş ve mezar başında saygı duruşunda bulunmuştu. Almanya’ya sığınmacıların alınmasını ve mülteci haklarını savunan CDU üyesi eski Vali Lübcke, 2 Haziran gecesi Kassel’deki evinin terasında kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülmüştü.

Lübcke anmasına korona engeli
Yapılan soruşturma sonunda valiyi, daha önce de birçok ırkçı eyleme katılan ve bölgede tanınan neonazi Stephan E.’nin öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Sorgusunda suçunu itiraf eden ve cinayette kullandığı silahı sakladığı yeri de polise gösteren neonazi, daha sonra verdiği ifadeyi geri çekmişti. Savcı, yaklaşık 10 ay süren soruşturmasını nisan ayının başında tamamlamış ve iddianameyi Frankfurt Eyalet Mahkemesi’ne sunmuştu.
Lübcke anmasına korona engeli
Lübcke anmasına korona engeli
Lübcke anmasına korona engeli
Frankfurt Mahkemesi yaptığı açıklamayla incelemenin tamamlandığını ve davanın ilk duruşmasının 16 Haziran’da yapılacağını duyurdu. Davada katil zanlısı Stephan E. ile zanlıya silahı temin eden Markus H. yargılanacak.
Lübcke anmasına korona engeli

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle