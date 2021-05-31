Löw: "Bu yaz takım çalıştırmayacağım"

Joachim Löw, Almanya Milli Takımı'nın ardından bir süre dinleneceğini ve takım çalıştırmayacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin yanı sıra adı Barcelona ve Real Madrid ile de sıkça anılan 61 yaşındaki Alman teknik adam, "Barcelona ya da Real Madrid'i çalıştırmayacağım. Bu yaz bir takımla anlaşmayacağım." diyerek kararını açıkladı.