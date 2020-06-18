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Haber Giriş: 18.06.2020 - 10:30,Son Güncelleme:

Louvre Müzesi, 6 Temmuz’da ziyarete açılacak

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Louvre Müzesi, 6 Temmuz’da ziyarete açılacak
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Fransa’nın başkenti Paris’te koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı bulunan Louvre Müzesi, 6 Temmuz’da açılacak.

DÜNYANIN önde gelen sanat müzelerinden olan ünlü Louvre Müzesi, 6 Temmuz’da kapılarını yeniden ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. 73 bin metrekare alan üzerine kurulu müze, koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart’ta ziyaretçilere kapılarını kapatmıştı. Louvre Müzesi, 350 binden fazla esere sahip olması nedeniyle dünyanın en büyük sanat müzesi olarak biliniyor ve önemli eserleriyle her yıl 10 milyona yakın ziyaretçi çekiyor. Louvre Müzesi yakınındaki Tuileries Bahçesi ve Eugene-Delacroix Ulusal Müzesi ise 22 Haziran’da sanatseverleri kabul edecek.

 

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