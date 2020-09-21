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BERLİN
Haber Giriş: 21.09.2020 - 11:49 | Son Güncelleme:

Lotto yüzde 20 zamlandı

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Lotto yüzde 20 zamlandı
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Almanya’da şans oyunu Lotto, bugünden itibaren bir kolonu 1 eurodan 1 euro 20 cente yükseldi. Yüzde 20 zamla birlikte kazanılacak ikramiye tutarı da arttı.

BUNDAN böyle 49 sayıdan altı doğru rakamı bilenlerin milyonluk ikramiye kazanma şansı da arttı. Daha önce süper sayıyı bilemeyip altı doğru rakamı bilenler çok nadir milyonluk ikramiyenin sahibi oluyordu. Almanya’da çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada iki gün çekilişi yapılan şans oyununda en büyük ikramiye kazanabilmek için 49 rakam içinde altı şanslı rakamı ve süper sayıyı bilmek gerekiyor. Bir çekilişte altı doğru rakamla süper sayıyı bulan çıkmayınca ikramiye bir sonraki çekilişe devrediyor.

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