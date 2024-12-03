Lotto milyoneri Chico’ya saldırı

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BILD’de yer alan habere göre, polis sözcüsü Diana Kromer, olayı doğrulayarak, “Şahıs direndi ve ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı” dedi. Olaydan birkaç saat önce Kürşat Yıldırım, 120 milyon Euro’luk büyük ikramiyeyi kazanmak için loto kuponu doldurdu. Loto oynadıktan sonra birkaç hayranıyla fotoğraf çektirdi. Olay, Kürşat Yıldırım’ın Porsche marka arabasına binip arkadaşlarıyla buluşmaya gittiği sırada yaşandı. Bir sonraki kavşakta, yanındaki araçtan (Golf marka araba) sürücü ona bir şeyler söylemeye başladı. Yıldırım, kendisine laf atan kişinin önce bir hayranı olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak sonra annesine küfretmesi üzerine sözlü sataşma yaşandı. İddiaya göre saldırgan arabadan inerek, Yıldırım’ın arabasına tekme attı ve inmesini istedi. Kürşat Yıldırım, polisi aradı. Yıldırım, şüphelinin hareketlerini polise bildirdi. Bu sırada şüpheli arabasına bindi, ilerledi ve tekrar durarak Yıldırım’a yaklaştı. Şüphelinin elinde bir şey tuttuğunu belirten Yıldırım, bunun bir tabanca olduğunu kaydetti.

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ŞÜPHELİ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı. Ancak Golf sürücüsü polisin “Dur!” talimatına uymadı. Bunun üzerine Kürşat Yıldırım, Porsche’siyle şüphelinin önüne geçti ve aracı durdurdu. Polis ekipleri silahlarını çekerek şüpheliyi arabasından çıkardı. Polise direnen 40 yaşındaki şüpheli, arabadan çıkmayı reddetti. Bunun üzerine polisler cami kırarak şüpheliyi zorla dışarı çıkardı. Şüpheli bağırarak, “Bunun bedelini ödeyeceksiniz!” diyerek tehdit etti. Polis şüpheliyi gözaltına aldı, arabasında arama yaptı ve güvenlik amacıyla araca el koydu. Araçta bir silah bulunmadı. Şüphelinin uyuşturucu ve alkol etkisi altında olduğu tespit edildi. Geceyi nezarette geçiren şüpheli hakkında soruşturma sürüyor.