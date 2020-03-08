‘Loto çıkma ihtimali stadyumda virüsten daha yüksek’

FEDERAL Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Şimdiye kadar hastalık daha çok hafif geçiyor. Bazı hastalar ağır atlattı. Ağır hastalananlar arasında ölenlerin sayısı da düşük. En büyük tehlike, hasta olan yaşlı insanlarda. Bu nedenle Almanya’da da ölümcül vakaları hesaba katmak zorundayız.” Kişilerin kendi alması gereken önlemlerin başında hijyenin geldiğini virgulayan Spahn, düzenli olarak ellerin sabunla yıkanması gerektiğini belirten Spahn, yeni enfeksiyonların bulunduğu bölgelerde sinema, tiyatro gibi kalabalık insan gruplarının katıldığı etkinliklere daha az gidilmesi tavsiyesinde bulundu.

Alman Eczaneler Birliği Başkanı Friedmann Schmidt ise yıl içinde Çin’den gelecek ilaçlarda nakliyat sıkıntısı yaşayabileceklerini, buna karşı önlemler alınması, Çin’e olan bağımlılığın azaltılması gerektiğini kaydetti.

TÜM OKULLAR KAPANIR MI?

Alman Tabipler Birliği Başkanı Andreas Gassen, Bild gazetesine verdiği demeçte, “İtalya’da olduğu gibi Almanya’da da virüsün yayılmasını önlemek için okullar kapatılır mı?” sorusuna, “Ülke çapında okulların kapanmasıyla hedefe ulaşılamaz. Sembolik siyasetle güven kazanamazsınız. Bunun için amaca götürecek tedbirler gerekir” dedi. Koronavirüs taşıyabileceği şüphesi olan ve verilen telefon hatlarını arayan birçok insanın kaos gerekçesiyle kimseye ulaşamadığı belirtilen Gassen, “Biz Tabipler Odası olarak bir telefon hattı açtık. Telefon hattı numarası 116117. Buraya saatte 12 bin telefon geliyor. Bu durumda hatta bazı beklemeler olabilir. Hoş değil. Ama hayati tehlikesi de yok. Virüs, birkaç saat içinde ölüme götüren bir hastalığa yol açmıyor. İtfaiyenin felaketi önlemek için birkaç dakika içinde yetişmesi gereken bir ev yangını gibi değil durum” diye konuştu. Almanya’daki laboratuvarların saatte 20 bin test yapacak kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Gassen, “Lig maçlarının iptal edilmesi gerekir mi?” sorusuna ise şu cevabı verdi: “Almanya’da virüs bulaşan sayısı şu an itibariyle 800. Lotoda kazanma ihtimali stadyumda virüs bulaştırma ihtimalinden daha yüksek. Şimdiki durumda kamusal yaşamı durdurmak orantısız olur.”