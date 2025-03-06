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Loto’nun en şanslıları...

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#Almanya#Sayısal Loto#AVRUPADAN HABERLER
Loto’nun en şanslıları...
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2025 17:57

Sayısal Loto’da en şanslıların Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV), en şanssızların da Bremen eyaletinde yaşadığı belirlendi.

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Almanya Çevrimiçi Gazino’ tarafından son 7 yıl içinde 49 sayıdan 6’sını, oyun 77 rakamını ve süper 6’yı doğru bilerek kazananlarla ilgili yaptığı bir araştırmaya göre, KRV’li şanslılara 826 kez büyük ikramiye çıktığı ve toplamda 717.5 milyon Euro kazandıkları saptandı. 700’ün üzerinde çekilişin değerlendirildiği araştırmada, ‘en az şanslıların’ ikâmet ettiği Bremen’de ise sadece 26 kişinin büyük ikramiyeyi kazanarak toplam 13.4 milyon Euro kazandıkları belirlendi. Aynı süre içinde çekilişlerde 87 kez 1, 80 kez 8 ve 10, 78 kez 25, 77 kez de 5, 19, 49 ve 43 rakamları çıktı.

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#Almanya#Sayısal Loto#AVRUPADAN HABERLER

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