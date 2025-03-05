Loto milyoneri, işsizlere iş bulacak

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Bild gazetesinde konuşan Chico, “Sadece Ruhr Bölgesi’nden değil, Almanya genelinden herkes bize ulaşabilir. Süreç mümkün olduğunca bürokrasiden uzak olacak. Bize ne yapabildiğini ve ne tür bir iş istediğini söyle, gerisini biz hallederiz” dedi. İş arayanlardan CV veya diploma gibi belgeler istenmeyecek. Bunun yerine, insan kaynakları şirketleriyle iş birliği yapılarak uygun pozisyonlar bulunacak. Chico, “Nereden geldiğiniz, kaç yaşında olduğunuz veya ne kadar eğitimli olduğunuz önemli değil. Size 48 saat içinde dönüş yapacağız ve iş bulana kadar yanınızda olacağız. Bunun için büyük bir ekibim var” diye konuştu. İlgilenenler, ‘chico.jobs’ adlı internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurabilecek.



Chico, ekonomik krizin iş bulmayı zorlaştırdığını ve birçok şirketin yeni personel almak yerine geçici çalışanları tercih ettiğini belirtti. Kendisi de gençlik yıllarında benzer zorluklar yaşadığını söyleyen Chico, Audi’de mekatronik eğitimi alırken okulu bıraktığını ve babasının desteğiyle vinç operatörü ehliyeti alarak Thyssen gibi çelik firmalarında çalışmaya başladığını hatırlattı. Chico neden böyle bir girişimde bulunduğunu şu sözlerle açıkladı: “Piyangoyu kazandıktan sonra birçok kişi benden para istedi. Ancak birçoğu da bana iş bulup bulamayacağımı ya da tanıdığım birinin iş verip veremeyeceğini sordu. Bu durum beni bu fikre yöneltti.”