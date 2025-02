LÖSEV, Ramazan ayı çalışmalarına başladı

Haberin Devamı

“26 yıldır Türkiye’nin en güvenilen vakfı olan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV, Ramazan ayının ilk gününden itibaren içerisinde et ve et ürünlerinden kuru gıdaya kadar bir ailenin ihtiyaç duyabileceği çok sayıda gıda ve hijyen malzemesinden oluşan yardım kolilerini, zekat ve fitrelere ihtiyaç duyan kanser hastalarına iletiliyor. Bağışçılarının her kuruşunun doğru ellere ulaştırılması için titizlikle çalışan LÖSEV, sağlıklı ve kaliteli gıda paketlerini lösemili çocuklar ve yetişkin kanser hastalarının evlerine teslim ediyor.

LÖSEV’in ‘Koli Koli Mutluluk’ buluşmalarında Türkiye’nin dört bir yanından 8 milyonu aşkın gönüllüsü, iyileşmiş gençleri ve aile komiteleri ile birlikte ‘Önce Çocuklar İyileşsin’ mottosuyla hazırladığı koliler, 100 bini aşkın lösemi ve kanser hastasına ulaştırılıyor.”

GLOBAL FARKINDALIK YARATMAK İSTİYOR

Berlin’de geçen yıl 16 Kasım’da açılan şube, LÖSEV’in dünya genelinde benzer kuruluşlarla iş birliği yaparak, küresel ölçekte lösemi hastası çocuklara yönelik destek çalışmalarını artırmayı hedefliyor. LÖSEV, Almanya’daki kuruluşu aracılığıyla uluslararası platformlarda daha fazla görünürlük kazanarak, daha geniş bir kitleye ulaşmayı ve lösemiyle mücadelede global bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

‘MİSYONUMUZU GENİŞ BİR COĞRAFYAYA YAYACAĞIZ’

LÖSEV ve LÖSANTE Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer de yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “LÖSEV olarak amacımız, Türkiye ve dünyadaki lösemi hastası çocukların yaşamlarını iyileştirip ailelerine destek olmaktır. Almanya’daki kuruluşumuzla, bu misyonumuzu daha geniş bir coğrafyaya yayarak daha fazla çocuğa ulaşmayı, onlara daha sağlıklı ve daha iyi bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. LÖSEV Almanya kuruluşu, özellikle Almanya’da yaşayan lösemi hastası çocuklara ve ailelerine yardım sağlayarak, onların tedavi süreçlerini desteklemeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, Almanya’da ve çevresinde bulunan Türk kökenli ailelere de ulaşarak, onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmayı planlıyor.”

Ayrıca bağışta bulunmak isteyenlerin www.losev.eu adresinden veya +49 176 85371273 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri de belirtildi.