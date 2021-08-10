Lösemi savaşını kazanan küçük Serhan hastaneden alkışlarla uğurlandı: Küllerimizden yeniden doğduk

SİVASLI bir anneyle Kayserili bir babanın oğlu olan Serhan, ‘Hastalığı nasıl yendin?’ sorusuna ‘Kendime inandım’ yanıtını verirken anne Olcay Arslan, sevincini “Zümrüdü Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğduk” sözleriyle ifade etti. Londra doğumlu olan Serhan’a dört yaşındayken kan kanseri teşhisi kondu. Serhan, Londra’da Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’nde başlayan tedavisine North Middlesex Üniversite Hastanesi’nde devam etti.

SON SEANSTA KIRMIZI HALIYLA KARŞILANDI

Geleneklere uygun olarak tedavisinin son seansında kırmızı halıyla karşılanan Serhan, testlerde kanseri yendiğinin anlaşılmasıyla hastane personeli tarafından alkışlarla uğurlandı. Serhan yine gelenek olduğu üzere hastanede sağlığına kavuşmasını simgeleyen zili çalarken anne ve babası Olcay ve Murat Arslan, dayıları Ali Genç ve Gökhan Genç ile yengesi Hasine Genç sevinç gözyaşlarına hâkim olamadı.

‘YAŞADIKLARIMIZ HERKESE UMUT OLSUN’

Arslan ailesi, çocuklarının iyileşmesini Tottenham’da Toplum Merkezi salonunda düzenlenen bir davetle kutladı. 250 kişilik salonda düzenlenen gecede davetliler, Önder Doğan’ın solistliğini üstlendiği Grup Gençler ve DJ Anatolia’nın şarkılarıyla ailenin sevincine ortak oldu. Gecede slayt gösterisiyle tedavi süreci anlatılan Serhan’a kanseri nasıl yendiği soruldu. Serhan bu soruya “Kendime inandım. Ben başardım, siz de başarabilirsiniz” diye yanıt verdi. Anne Olcay Arslan ise “Bugün, Serhan ile son kez hastaneye gidip orada zillerimizi çaldık, sağlıklı yaşama ilk adımlarımızı bir daha arkamıza dönüp bakmamak üzere attık. Hüznümüzde yanımızda olan dostlarımızla mutluluğumuzu da paylaşmak istedik. Bu geceyi düzenlememizin amacı herkese ışık olması, yol olması, bizim yaşadığımız olayların herkese umut olması. Çünkü umut bazen bütün acıları, bütün çektiğimiz sıkıntıları unutturabiliyor” dedi.

‘YENİDEN VAR OLUŞ’

Anne Arslan, üç-buçuk yıllık süreçte neler yaşadıklarını anlatırken de şunları söyledi: “Serhan’ın ailesi olarak bizler bir yeniden var oluş sürecinden geçtik. Anka kuşu gibi kendi küllerimizden yeniden doğduk. Hastalığını öğrendiğimiz gün yıkılmıştık. Yeniden ayağa kakmasını umutla beklemeye başladık. Oğlum bize çektiği acıları yansıtmamaya çalışıyordu. Ailesinin üzüntüsü Serhan’ın küçücük yaşında aldığı sorumluluğu ikiye katlamıştı. Ama güçlü durmayı, umut içinde inanarak nefes almayı biliyordu. Serhan’ın hayata sımsıkı sarılması ve yeteneklerini keşfetmesi bize umut olmuştu ve umudumuzu hiç kaybetmedik.”