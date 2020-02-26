Lordlar Kamarası’nda bir Türk yazar

KRALİÇE ödülü sahibi Kıbrıslı Türk Barones Meral Hüseyin Ece OBE’nin imzasıyla İngiliz Parlamentosu’na davet edilen yazar Hasan Çakmak için Kıbrıslı Sanatçılar Platformu UK grubunun da desteğiyle bir etkinlik düzenlenecek. 10 Mart 2020’de Lordlar Kamarası’nda yapılan etkinlikte konuşma yapacak olan Yazar Çakmak, kitaplarını ve Kıbrıslı Türkleri anlatacak. Araştırmacı gazeteci olan Çakmak, Kıbrıslı Türklerin kültürel, sosyal ve sanatsal yakın geçmişine ışık tutan nitelikte kitaplar yazdı. ‘YOL’ KİTABI 3. BASKINISINI YAPTI

2018 yılında dünyanın en büyük kütüphanesi kabul edilen Amerikan Kongre Kütüphanesi ve Britanya Kütüphanesi koleksiyonuna girmeyi başaran Çakmak, İsviçre/Cenevre, Küba/Havana, Fransa/Paris, Ermenistan/Erivan, Polonya/Varşova, Venezüela/Karakaş, Yunanistan/Atina, Belçika/Brüksel, İskoçya/Edinburgh ve Türkiye/Ankara kütüphanelerinde değerlendirmeye alınarak edebiyat koleksiyonlarına kabul edildi. Eserleri kendisine dünyanın çeşitli ülkelerinden ödüller kazandırdı. Çakmak geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin İstanbul ve Fas’ın Kazablanka şehirlerinde düzenlenen ödül törenlerinde ‘Uluslararası Yazar’ kategorisinde iki ödüle layık görüldü. Çakmak’ın son olarak kaleme aldığı seyahatname türünde, 224 sayfadan oluşan ‘Yol’ isimli kitabı 3. baskısını yaptı.