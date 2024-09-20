Londra’nın Enfield Belediyesi’nin yeni lideri Ergin Erbil oldu

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ENFIELD’da 63 sandalyeli Belediye Meclisi’nde Türkiye ve KKTC kökenli ve tamamı İşçi Partili (Labour Party) 19 aday sandıktan galip çıkmıştı. Halihazırda Enfield Civic Centre’da başkan yardımcılığı görevini yürüten Erbil, belediye liderliği görevini önceki lider Nesil Çalışkan’dan devraldı. Nesil Çalışkan, 4 Temmuz’daki parlamento seçimlerinde Barking bölgesinden İşçi Partisi milletvekili seçilmişti. Ardından Ergin Erbil geçici olarak Enfield Belediye Meclisi’ne liderlik ediyordu.

ERBİL GÖREVİ DEVRALDI

18 Eylül Çarşamba günü 19.00’da yapılan Belediye Meclisi toplantısında Erbil üyelerin oylarıyla resmen lider olarak atandı. Görevi devralan Ergin Erbil, Belediye Meclisi toplantısında bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Enfield’de doğup büyüdüm ve halen burada oturmaya devam ediyorum. Enfield Belediyesi lideri olarak buranın sakinlerine ve topluluklarına hizmet etme şansı verdiğiniz için teşekkür ederim.” Önceliklerinin sürdürülebilirlik, şehir merkezine yeniden yatırım çekilmesi ve tüm belediye sakinlerinin gelişebileceği bir ortamın yaratılması olduğunu söyleyen Erbil, sağlık, istihdam ve oturulabilir evlere erişim konusundaki eşitsizliklerle mücadeleye de öncelik vereceğini ilan etti.

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18’İ TÜRKİYE VE KKTC KÖKENLİ

Ergin Erbil, “Belediyeyi ilerleme ruhuyla yöneteceğim” dedi ve ilkeleri arasında ırkçılık karşıtlığını, kapsayıcılığı, nezaketi ve açıklığı saydı. Erbil, 2018 yılının Mayıs ayından beri Edmonton Green bölgesini temsil ediyor ve 2022’nin Mayıs ayından bu yana Meclis Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyor. 350 bine yakın nüfusu bulunan Enfield Belediyesi, 63 Belediye Meclis üyesine sahip. Bunların 18’i Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kökenli. Erbil’in başkanlığını yürüteceği Belediye Meclisi’nin kabinesinde dört Türkiye kökenli üye bulunacak. Alev Cazimoğlu Sağlık ve Sosyal Bakım, Ayten Güzel Barınma, Susan Erbil Planlama ve Ruhsatlandırma, Sabri Özaydın İklim Eylemi ve Mekan Oluşturma işlerinden sorumlu olacak.