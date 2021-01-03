Londralı Fahri Hoca koronaya yenik düştü

EDİNİLEN bilgiye göre, rahatsızlığı nedeniyle North Middlesex Hastanesi’ne kaldırılan Fahri Baltan’a koronavirüs teşhisi kondu. Yoğun bakıma alınarak solunum cihazına bağlanan Baltan, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Vefat haberi Londra’daki Türk toplumu arasında derin üzüntü yarattı. İki oğlu ve bir kız olan merhumun cenazesinin vasiyeti üzerine Londra’da toprağa verileceği kaydedildi.

Aziziye Camisi Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Zorlu, “Değerli hocamız 37 yıl önce Aziziye Camisi’nin yerinin satın alınması ve hizmete geçmesi için çok emek verdi. Fahri hocamızı kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” dedi.





OSMANLI TARZI BİR CAMİ

Aziziye Camisi 1913 yılında bir sinema olarak inşa edilmişti. 1983 yılına kadar sinemaseverlere hizmet veren yapı aynı yıl İngiltere’deki Türk toplumunun yardım ve destekleriyle alınıp camiye dönüştürümesi için harekete geçildi. Osmanlı tarzı bir cami görünümüne kavuşması amaçlanan yapıda, dış cephe bu amaçla İznik çinileriyle kaplandı.