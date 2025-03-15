Londra’dan Glasgow’a sarı-lacivert çıkarması

Halil YETKİLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 10:22
Londra Fenerbahçeliler Derneği, UEFA Avrupa Ligi eleme turu ikinci maçı için Glasgow’a özel uçakla toplu gidiş organizasyonu düzenledi. Yaklaşık 500 üyenin katılımıyla gerçekleşen etkinlikle, sarı-lacivertliler Glasgow sokaklarını ve stadını inletti.
Dernek, üyeleri için özel bir uçak kaldırarak konforlu bir ulaşım sağladı. Havalimanı-stadyum transferlerinin de dahil olduğu organizasyon, üyelerin büyük beğenisini topladı. Glasgow merkezinde Efes Restoran’da bir araya gelen taraftarlar, maç öncesi coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Meşaleler ve coşkulu tezahüratlarla Glasgow sokaklarını inleten Fenerbahçe taraftarları, İskoçların hayranlıkla izlediği görüntüler sergiledi. Derneğin özel olarak hazırlattığı atkılar ve pankartlar, etkinliğe renk kattı.ORGANİZASYONLAR DEVAM EDECEKLondra Fenerbahçeliler Derneği
, geçen hafta İstanbul’da geçirdiği trafik
kazası sonucu hayatını kaybeden Rangers taraftarı Christopher Potter
’ı da unutmadı. Dernek üyeleri hayatını kaybeden taraftar için hazırlattığı özel bir pankartla maç öncesi Potter için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Normal süresi 2-0 Fenerbahçe galibiyetiyle biten karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda sarı-lacivertli ekip elendi. Ancak Glasgow’daki taraftarlar, son ana kadar takımlarını coşkuyla destekledi. Londra Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ahmet Üstünsürmeli “Amacımız, Fenerbahçe sevgisini her yerde yaşatmak ve taraftarlarımızı bir araya getirmek. Bu tür organizasyonlarımız devam edecek, Londra’daki tüm renktaşlarımızı, maçlarımızı
hep beraber izlemeye derneğimize bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Londra Fenerbahçeliler Derneği Kadın Kolları Başkanı Serpil Delice’de takımına destek verdi.