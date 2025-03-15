Londra’dan Glasgow’a sarı-lacivert çıkarması

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Dernek, üyeleri için özel bir uçak kaldırarak konforlu bir ulaşım sağladı. Havalimanı-stadyum transferlerinin de dahil olduğu organizasyon, üyelerin büyük beğenisini topladı. Glasgow merkezinde Efes Restoran’da bir araya gelen taraftarlar, maç öncesi coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Meşaleler ve coşkulu tezahüratlarla Glasgow sokaklarını inleten Fenerbahçe taraftarları, İskoçların hayranlıkla izlediği görüntüler sergiledi. Derneğin özel olarak hazırlattığı atkılar ve pankartlar, etkinliğe renk kattı.

