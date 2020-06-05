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Hürriyet
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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 10:44,Son Güncelleme:

Londra’dan 18 Türk’ün cenazesi 2 ay sonra son yolculuklarına uğurlandı

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Londra’dan 18 Türk’ün cenazesi 2 ay sonra son yolculuklarına uğurlandı
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Korona salgını sırasında İngiltere’de hayatını kaybeden 18 Kıbrıslı Türk, son yolculukları için anavatanları olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) cenaze sahipleri ve yakınlarının katılımıyla gözyaşları arasında uğurlandı. 17 Nisan gecesi vefat eden 26 yaşındaki Sonya Kaygan’ın tabutu Türk ve KKTC bayrağına sarıldı.

Londra’dan 18 Türk’ün cenazesi 2 ay sonra son yolculuklarına uğurlandı
AİLELER, yakınlarını doğdukları topraklara defnedebilmek için Kıbrıslı Türk yetkililerden izin almaya çalışırken, cenazeler kimisi iki aydır Shacklewell Lane Türk Camisi morgunda bekletiliyordu. Bekletilme konusu, BBC, Reuters, Getty Images gibi çok sayıda uluslararası haber ajanslarına, The Times’a ve Türk basınına haber olmuştu. Londra’nın Heathrow ve Stansted Havalimanı’na dün sabah ve akşam toplam 6 araçla götürülen cenazelerden altısı bugün kargo ile Ercan Havalimanı’na onikisi de yolcu uçağı ile İstanbul’a, ulaştırılacak. Buradan da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) devreye girmesiyle temin edilen cenaze araçlarıyla Mersin Uluslarası Limanı’na, oradan da Gazimağusa Limanı’na varmış olacak.
Londra’dan 18 Türk’ün cenazesi 2 ay sonra son yolculuklarına uğurlandı

Cenazeler cumartesi ve pazar günü toprağa verilecek. KKTC’de defnedilecek olan 10 merhum ve 8 merhumenin yedisi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Londra’dan 18 Türk’ün cenazesi 2 ay sonra son yolculuklarına uğurlandı
TÜRK VE KKTC BAYRAĞINA SARILDI
Çalıştığı yaşlı bakımevinde kişisel koruyucu donanım (KKD), eksikliği sebebiyle Romford Kraliyet Hastanesi’nde 17 Nisan gecesi vefat eden 26 yaşındaki Sonya Kaygan’ın cenazesi de doğum yeri olan Lefke’de, pazar günü toprağa verilecek. 3 yaşındaki kızı Ayşe’ye daha güzel bir yaşam sağlamak amacıyla iki yıl önce Londra’ya çalışmak için gelen genç annenin tabutu Türk ve KKTC bayrağına sarıldı.
Londra’dan 18 Türk’ün cenazesi 2 ay sonra son yolculuklarına uğurlandı
Cenazelerin nakli, mart ayında KKTC hükümeti tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanmıştı. Yetkililerle yürütülen yoğun lobi çalışmalarının sonunda, KKTC Bakanlar Kurulu’nun 14 ve 29 Mayıs’ta verdiği iki kararla, yurtdışında vefat eden Kıbrıslı Türklerin defin için Kuzey Kıbrıs’a getirilmesi önündeki yasak 1 Haziran’dan itibaren kaldırılmış oldu. Yasağın kaldırılması için mücadele edenlerin başında ise Shacklewell Lane Türk Camisi (UK Turkish Islamic Trust) Başkanı Erkin Güney, eşi Melanie Güney, cami hocası Hüseyin Haşim Bakayi, T-Vine dergisi sahibi İpek Özerim ve cenaze sahipleri yer aldı.
Londra’dan 18 Türk’ün cenazesi 2 ay sonra son yolculuklarına uğurlandı

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