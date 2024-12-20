Londra’daki sempozyumda Kıbrıs Türk halkının tarihi ele alındı

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LONDRA’daki Afrika ve Orta Doğu Araştırmaları Fakültesi SOAS’ta Young Turkish Cypriots (Genç Kıbrıs Türkleri) adlı sivil toplum örgütünün düzenlediği sempozyuma Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin katıldı. Sempozyumu, Young Turkish Cypriots Başkanı Eren Ramadan açtı. Ramadan, KKTC’nin Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesindeki öneminden bahsetti. Cezire Derneği Başkanı Mustafa Kureyşi ile eski İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (BTCA) Başkanı Ersu Ekrem de sempozyumda konuşmacı olarak yer aldı. Mustafa Kureyşi, Emeviler ve Abbasiler döneminde Orta Asya Türkleri’nin İslam ordularına asker olarak katıldığını kaydetti. Bu dönemlerde İslam ordularının Kıbrıs’a akınlar yaptığını anlatan Kureyşi, adada bu Türklerin soyundan gelenlerin olabileceğini ifade etti.

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ERTAŞ DA KONUŞTU

Osmanlı öncesi Kıbrıs’ta Türk köleler bulunduğunu ifade eden Kureyşi, bunlardan bazılarının ise Hıristiyanlığı seçtiğini ve bugün bazı Rumların dedelerini oluşturduklarını söyledi. Kıbrıs’ta camiler ve medreselerin Osmanlı öncesinde de bulunduğuna ilişkin tarihi belgeler paylaşan Kureyşi, fetih sonrası adaya Anadolu’dan Türkler yerleştirildiğini anlattı. Osmanlı içi göç sonucu da adaya Türklerin geldiğini dile getirdi. Kureyşi, İngiliz belgelerinde adadaki Türklerden ‘Türk-Müslüman’, Rum belgelerinde ise tüm Müslümanlardan ‘Türk’ olarak bahsedildiğini anlattı. Ersu Ekrem de günümüzdeki Kıbrıs sorununun tarihi ışığında adadaki Türklerin durumunu ele aldı. Ekrem, mevcut siyasi ve sosyal zorluklar altında Kıbrıs’taki Türklerin mücadelesini anlattı. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ertaş da sempozyumun sonunda konuşma yaptı. Ertaş ortak gelecek için adadaki Türk tarihinin anlatılması ve öğretilmesinin önemine işaret etti. Ertaş, Kıbrıs Adası’nda şu anda bir barış ortamı olduğuna değinerek iki tarafın da birbiriyle iş birliği yapabileceği bir fırsat ortamı bulunduğunu kaydetti. Ardından KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Dilek Çimen kısa bir konuşma yaptı. Davetliler arasında KKTC Londra Konsolos Yardımcıları Mustafa Erçakıca, Esra Eroğlu, Belediye Meclis Üyesi İlkay İsa, Olay Gazetesi sahibi Nural Ezel, Koral Ezel, Alara Ayıldız, Kamran Ezel de yer aldı.