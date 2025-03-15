Londra’daki saldırının şüphelisi İzmir’de yakalandı

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Evening Standard’ın haberine göre, Londra’da uzun yıllardır faaliyet gösteren ‘Bombacılar’ adlı çeteye mensup olduğu değerlendirilen Kemal Armağan, İzmir’de polis tarafından yakalandı. 29 Mayıs 2024’teki saldırıda, motosikletli saldırganların ateş açması sonucu, restoranda ailesiyle oturmakta olan 9 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralanmıştı. Saldırının gerçekleştiği Evin adlı Türk restoranı çevresinde gece boyunca yoğun önlemler alınmıştı. Olayın yaşandığı ana caddede Türklere ait çok sayıda kafe, restoran ve işletme bulunuyor. Saldırının, ‘Bombacılar’ grubuyla Tottenham Boys adlı bir diğer çete arasında gerçekleştiği ve kız çocuğunun ateş altında kaldığı değerlendiriliyordu.

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TÜRK MAKAMLARININ İNİSİYATİNDE

Söz konusu çetelerin uzun yıllardır Londra’da uyuşturucu trafiğini yönettiği ve 16 yıldır çatışma halinde olduğu belirtildi. Geçen yaz Tottenham Boys’la bağlantılı olduğu düşünülen 41 yaşındaki İzzet Eren, Moldova’da bir kafede vurularak öldürülmüştü. Cinayetin misilleme amacı taşıdığı değerlendiriliyor. İzmir’de gözaltına alınan Kemal Armağan’ın 2009’da Londra’da 50 yaşındaki esnaf Ahmet Paytak’ın öldürülmesiyle ilgili olarak İngiltere’ye iade edilmesi gündemde. İngiliz polisi konunun henüz Türk makamlarının inisiyatinde olduğunu kaydetti. Soruşturmanın hız kesmeden devam edeceğini kaydeden İngiliz polisi, 29 Mayıs’taki saldırıda tetiği çekenlerin halen sokaklarda gezdiğini, ancak yeni gelişmelerle soruşturmayı hızlandırdıklarını dile getirdi.

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