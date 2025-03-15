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Londra’daki saldırının şüphelisi İzmir’de yakalandı

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#Londra#Saldırgan#AVRUPADAN HABERLER
Londra’daki saldırının şüphelisi İzmir’de yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 09:56

Geçen yıl 29 Mayıs’ta Londra’nın Dalston semtinde bir Türk restoranında oturan kişilere ateş açılmasıyla ilgili bir şüpheli, İzmir’de yakalandı.

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Evening Standard’ın haberine göre, Londra’da uzun yıllardır faaliyet gösteren ‘Bombacılar’ adlı çeteye mensup olduğu değerlendirilen Kemal Armağan, İzmir’de polis tarafından yakalandı. 29 Mayıs 2024’teki saldırıda, motosikletli saldırganların ateş açması sonucu, restoranda ailesiyle oturmakta olan 9 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralanmıştı. Saldırının gerçekleştiği Evin adlı Türk restoranı çevresinde gece boyunca yoğun önlemler alınmıştı. Olayın yaşandığı ana caddede Türklere ait çok sayıda kafe, restoran ve işletme bulunuyor. Saldırının, ‘Bombacılar’ grubuyla Tottenham Boys adlı bir diğer çete arasında gerçekleştiği ve kız çocuğunun ateş altında kaldığı değerlendiriliyordu.

Londra’daki saldırının şüphelisi İzmir’de yakalandı

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TÜRK MAKAMLARININ İNİSİYATİNDE
Söz konusu çetelerin uzun yıllardır Londra’da uyuşturucu trafiğini yönettiği ve 16 yıldır çatışma halinde olduğu belirtildi. Geçen yaz Tottenham Boys’la bağlantılı olduğu düşünülen 41 yaşındaki İzzet Eren, Moldova’da bir kafede vurularak öldürülmüştü. Cinayetin misilleme amacı taşıdığı değerlendiriliyor. İzmir’de gözaltına alınan Kemal Armağan’ın 2009’da Londra’da 50 yaşındaki esnaf Ahmet Paytak’ın öldürülmesiyle ilgili olarak İngiltere’ye iade edilmesi gündemde. İngiliz polisi konunun henüz Türk makamlarının inisiyatinde olduğunu kaydetti. Soruşturmanın hız kesmeden devam edeceğini kaydeden İngiliz polisi, 29 Mayıs’taki saldırıda tetiği çekenlerin halen sokaklarda gezdiğini, ancak yeni gelişmelerle soruşturmayı hızlandırdıklarını dile getirdi.

Londra’daki saldırının şüphelisi İzmir’de yakalandı

Londra’daki saldırının şüphelisi İzmir’de yakalandı

Londra’daki saldırının şüphelisi İzmir’de yakalandı

Haberin Devamı

Londra’daki saldırının şüphelisi İzmir’de yakalandı

Londra’daki saldırının şüphelisi İzmir’de yakalandı

Londra’daki saldırının şüphelisi İzmir’de yakalandı

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#Londra#Saldırgan#AVRUPADAN HABERLER

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