Londra’daki Galatasaraylılar 24. Şampiyonluk Galası’nda buluştu

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AYNI zamanda bir yardım etkinliği olan galada müzayede düzenlendi. Buradan elde edilen bağışlar, 6 Şubat depremlerinden sonra Birleşik Krallık’ta bir yardım kampanyasına imza atan Mozaik Derneği’ne ve Galatasaray Spor Klübü Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığını’na aktarılacak. Sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz’ın yaptığı galada, Galatasaray UK Association Başkanı Metin Arslan’ın yanı sıra, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve geceye Türkiye’den katılan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe de konuşma yaptı. İlk olarak katılımcıları selamlayan Galatasaray UK Association Başkanı Metin Arslan, “Bu gece Galatasaray’ın 24. Şampiyonluğunu kutladığımız özel bir gece ancak bu gecenin ayın 24’üne denk gelmesi yalnızca anlamlı bir tesadüf değil. 2024 senesinde kazandığımız bu şampiyonlukla, 24 sayısı bizim için çok özel bir anlam kazandı. Umarım ki 2025 Haziran’ının 25’inde, 25. şampiyonluğumuzu kutlamak için bir araya geliriz” dedi.

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TARAFTARIN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI

Arslan, dernek olarak Birleşik Krallık’ın farklı bölgelerindeki Galatasaraylılarla bir araya gelmeyi hedeflediklerini ekleyerek, Galatasaray’ın ülkedeki bilinirliğine katkı sağlayacak projeler planladıklarını kaydetti. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe ise takımın şampiyonluğunda taraftarın önemini yakından bildiğini vurgulayarak, Londra’daki Galatasaraylılara teşekkür etti. Bahçetepe, sunucu Ceyhun Yılmaz’ın “25. Şampiyonluğa söz veriyor musunuz?” sorusuna, “Biz söz veriyoruz, hep beraber elimizi taşın altına koyacağız” diyerek yanıt verdi. Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan da konuşmasına, “Bu güzel etkinlikte aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum” diyerek başladı. Başkonsolos Atahan, “Birleşik Krallık’ta yaşayan çocuklarımızın ve gençlerimizin başarılarını artırmak için spor faaliyetlerinde yer almalarına yönelik olarak hep birlikte çalışmak önemli. Bu konuda hepimize sorumluluklar düşüyor” dedi. Gecenin aynı zamanda bir yardım etkinliği olduğunu hatırlatan Başkonsolos Bekir Utku Atahan, “Yapılacak bağışlar Mozaik Derneği’nin yararına olacak. Mozaik Derneği, geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Birleşik Krallık’tan ülkemize yönelik büyük bir yardım kampanyasına imza attı. Bu vesileyle, Mozaik Derneği’ne teşekkür ederiz” dedi.

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BİLETLER 200 STERLİNE SATILDI

Mozaik Derneği kurucularından Nilüfer Atalay da yaptığı kısa konuşmada destek veren herkese teşekkür etti. Gecede Londra’da yaşayan 90’lar pop müziği söyleyen pop müzik sanatçısı Aycan Koptur ve 5 kişilik grubu da sahne aldı. Büyükelçilik Müsteşarları Özge Atahan, Ceren Serbest, Özkan Serbest, Belediye Meclis Üyesi Şazimet Balta, Mozaik Derneği Kurucusu Nilüfer Atalay ve Hafız Mustafa 1864 Direktörü Ahmet Halit Demir de galadaki katılımcılar arasında yer aldı. Bilet fiyatlarının 200 Sterlin olduğu geceye yaklaşık 300 Galatasaray taraftarının katıldığı belirtildi.