Londra’daki Filistin’e destek yürüyüşünde 77 gözaltı

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Londra’da Filistin’le Dayanışma Kampanyası’nın 2023 Ekim ayından bu yana 20’den fazla kez düzenlediği ve on binlerce kişinin katıldığı Gazze eylemleri, bu cumartesi de düzenlendi. Eylemde taşınan dövizlerde, İngiltere’nin İsrail’e silah satışının durdurulması ve Gazze’deki savaşın sona ermesi talep edildi. İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn ve eski milletvekili John McDonnell da eylemciler arasında yer aldı. Geçen hafta boyunca İngiliz kamu yayıncısı BBC önünde buluşmak için kampanya yürüten eylemciler, polisin bu güzergaha izin vermemesi üzerine tepkilerini ortaya koydu.

Bir grup, polisin izin vermediği buluşma noktasında bir araya gelince gözaltına alındı. İngiliz polisi, Londra’nın en merkezi noktalarından Regents Caddesi üzerindeki bu noktanın, “bir sinagoga yakınlığı nedeniyle” eylem güzergâhı olarak kabul edilmediğini açıklamıştı. Polisten yapılan açıklamaya göre, cumartesi günkü gösteriler, Ekim 2023’ten beri yapılan eylemler arasında en çok gözaltı işleminin yapıldığı eylem oldu. Polisle göstericiler arasında arbedenin yaşandığı eylem, Gazze’de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından gerçekleşti. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail uçakları tarafından bombalanan Gazze’de ateşkes ve rehine takasını içeren anlaşma, pazar günü yürürlüğe giriyor. O günden bu yana Gazze’de çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere 46 bini aşkın kişi İsrail saldırılarıyla öldürüldü.