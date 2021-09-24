Londra’da yerel yönetimlerde ilk normale dönüş toplantısı

LONDRA’da, Türkiye kökenli nüfusun yoğun yaşadığı Enfield bölgesinde yaklaşık 2 yıl aradan sonra Enfield Belediyesi ilk defa normal döneminde toplantı yaptı. Geleneklere aykırı olarak normal prosedürden farklı şekilde 2 yıl üst üste belediye başkanlığı yapan Sabri Özaydın, normal Meclis’te ilk toplantısını başkanlığında yürüttü. Enfield Belediye Meclisi’nde çoğunluğu Türkiye ve Kıbrıs Türk kökenli olmak üzere 63 belediye Meclis üyesi yer alıyor. İşçi Partisi yönetiminde bulunan Enfield Belediyesi’nin ilk toplantısında ağırlıklı olarak çöplerin sokağa atılması konusu tartışıldı. İşçi Partili Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, belediyenin pandemi koşullarında en iyisi servisi vermeye çalıştığını söyledi.GELECEK YIL SEÇİM VAR
Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Sabri Özaydın, kapanma nedeniyle Belediye Başkanlığı Vakfı’na yeterli paranın henüz toplanmadığını geriye kalan sürede toplumunda desteğiyle yeterli bir miktarda paranın toplanacağından emin olduğunu söyledi. Enfield Belediye Meclisi’nde Sabri Özaydın Belediye Başkanı, Nesil Çalışkan Lider
: Belediye Meclis Üyelerinden Alev Cazimoğlu, Ahmet Karahasan, Mustafa Çetinkaya, Güney Doğan ve Ergin Erbil, Belediye yönetiminde (Kabinede) görev alıyorlar. Ayrıca Türkiye ve Kıbrıs Türk kökenli çok sayıda Meclis üyesi de Enfield Belediyesi’nde bulunarak bir çok görevi üstleniyor.
Dört yılda bir yenilenen Enfield Belediye Başkanlığı 2022 yılının mayıs ayında yeniden yapılacak seçimle yenilenecek.