Londra’da yerel yönetimlerde ilk normale dönüş toplantısı

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LONDRA’da, Türkiye kökenli nüfusun yoğun yaşadığı Enfield bölgesinde yaklaşık 2 yıl aradan sonra Enfield Belediyesi ilk defa normal döneminde toplantı yaptı. Geleneklere aykırı olarak normal prosedürden farklı şekilde 2 yıl üst üste belediye başkanlığı yapan Sabri Özaydın, normal Meclis’te ilk toplantısını başkanlığında yürüttü. Enfield Belediye Meclisi’nde çoğunluğu Türkiye ve Kıbrıs Türk kökenli olmak üzere 63 belediye Meclis üyesi yer alıyor. İşçi Partisi yönetiminde bulunan Enfield Belediyesi’nin ilk toplantısında ağırlıklı olarak çöplerin sokağa atılması konusu tartışıldı. İşçi Partili Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, belediyenin pandemi koşullarında en iyisi servisi vermeye çalıştığını söyledi.