Londra’da yeni yıl geçit töreni şiddetli rüzgara rağmen coşkuyla gerçekleşti

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ÖĞLEN 12.00’de başlaması planlanan geçit töreni yarım saat gecikmeyle de olsa binlerce kişinin katılımıyla başlatıldı. Dünyanın dört bir yanından müzisyenler, dansçılar, performans grupları, akrobatlar ve motor sporları tutkunları yürüyüşe katılarak renkli görüntüler oluşturdu. Şehrin göbeğindeki Green Park’taki ünlü The Ritz Otel’in önünden başlayan yürüyüş, Regent Street, Pall Mall, Trafalgar Meydanı gibi şehrin ünlü noktalarından geçti ve öğleden sonra saat 16.00’da Whitehall’da sona erdi. Şarkıcı Peter Andre’nin de aralarında yer aldığı çok sayıda ünlü isim, yürüyüş kortejini renklendirdi. Motosiklet gösterileri yapan ünlü Moto-Stunts International Grubu ve Chinatown Çin Derneği de performanslar sergiledi.





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HAVA MUHALEFETİNE RAĞMEN

İngiltere’nin meteoroloji kurumu 1 Ocak için şiddetli rüzgar ve yağış uyarıları yapmıştı. Rüzgarların yer yer saatte 80 kilometre hıza çıkabileceği belirtilmişti. Saat 15.00’e kadar devam eden rüzgarlı hava şartları, kent genelinde ulaşımı da olumsuz etkiledi. Heathrow Havalimanı’nda 1 Ocak sabahı 36 uçuş hava şartları nedeniyle iptal edildi. Yılbaşı gecesi de yaklaşık 100 bin kişi, zorlu hava şartlarına rağmen Thames Nehri kıyısındaki havai fişek gösterisini izlemek için bir araya geldi. Big Ben saat kulesi ve London Eye gibi simgesel yapılar da 2025’e girerken ışık şovlarının ve havai fişek gösterilerinin merkezi konumundaydı. Notting Hill Karnavalı ve Londra Maratonu gibi devasa etkinliklere ev sahipliği yapan Londra’da, Yeni Yıl Geçit Töreni de en büyük üçüncü etkinlik olarak öne çıkıyor. Geçit Londra merkezindeki Green Park’taki ünlü The Ritz Otel’in önünden saat 13.30 sularında başlayan yürüyüş, saat 16.00’da Whitehall’da sona erdi.

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