Londra’da Uluslararası Çeşitlilik Festivali’ne yoğun ilgi!

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ULUSLARARASI Çeşitlilik Festivali, Royal Kensington & Chelsea City Town Hall’da gerçekleşti. Prestijli festivale çok sayıda ülke temsilcisi dahil 700’ün üzerinde davetli katıldı. Önce farklı ülkelere ve kültürlere ait yiyeceklerin ve içeceklerin servis edildiği festival, misafirlerin yemekli masalarda ağırlandığı davetle devam etti. 30 ülkenin dans ve müzik performansları sahnelenirken, kültürel kostümlerle dansçı ve performans sanatçıları göz kamaştırdı.





ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜLER

Konuklar arasında, 18 ayrı ülke elçiliklerini Londra’da temsil eden Diplomat Ivan Romero-Martinez, Hindistan Prensesi Asha Raje Gaekwad, milletvekili Virendra Sharma, Lord Karan Billimoria, Lord Dan Brennan, Lord John Taylor da vardı. Festivale Gana, Maldivler, Hindistan, Nepal elçiliklerinin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Turizm Müşavirliği, birçok belediye başkanı, CEO’lar ve Londra’da bulunan birçok ülke temsilcileri katıldı. Festivalde katkılarından dolayı Hindistan Prensesi Asha Raje Gaekwad, KKTC Londra Temsilciliği Turizm Müşavirliği Centre görevlisi, Gana elçiliği, Hindistan elçiliği ve Londra merkezli Edwin Holidays ödüle layık görüldü. Açılış konuşmasını IDFL Başkanı Sunil Chopra ve Başkan Yardımcısı Saray Karakuş yaptı. Başkan Sunil Chopra konuşmasında, “Çeşitli geçmişlere sahip bireyleri bir araya getirerek ortak insanlığımızı kutlamak ve kültürel anlayışı teşvik etmeye çalışmak büyük gurur” dedi.

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ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞE HİZMET

Son olarak Başkan Sunil, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Bozdağ ve Mustafa Aydın’ı sahneye davet etti, emeklerinden dolayı özel teşekkür etti. Saray Karakuş ise yaptığı konuşmada, “Bu olağanüstü akşamda, farklı kültürlerimizde ve geçmişlerimizde yatan inanılmaz gücü bir kez daha hatırlıyoruz. Gecede bulunan ve bu güzel tabloyu yaratan herkese ayrı ayrı teşekkürler” diye konuştu. Üçüncü ve son konuşmacı Hindistan Prensesi Gaekwad, bu festivalin gerekliliğinden övgüyle bahsederken, “Çok kültürlülüğe hizmet eden bu etkinliği derin duygularımla selamlıyorum” ifadelerini kullandı. Festival, farklı kültürlerin, inançların, toplulukların ve grupların nasıl bir araya gelerek kolektif olarak kutlama yapabileceğini göstermeyi hedefliyor.

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