Londra’da ‘Türkçe Tiyatro Festivali’nde görkemli gala

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FESTİVAL, Londra’nın Enfield ilçesinin geçen dönem Belediye Başkanı Saray Karakuş ve tiyatro oyuncusu Ümit Baysal tarafından organize ediliyor. Gala gecesinde sanatçılara katılımlarından dolayı ödül verildi. Edmonton bölgesinde bulunan Millfield Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen festivalde birçok tanınmış sima yer aldı. Türkiye’den gelerek festivalde yer alan tiyatrocu ve oyuncular arasında Demet Evgar, Ferhat Göçer, Meltem Cumbul, Yekta Kopan, Cansel Elçin, Necmettin Çobanoğlu, Nurgül Yeşilçay, Volkan Yosunlu, Burcu Tuna, Afra Saraçoğlu, Ayçe Abana, Kurtlar Vadisi Pusu’daki Ştandart Kazım rolünü üstlenen Kazım Çarman, aynı zamanda Elif Ana filmi yapımcılarından olan Kazım Çarman ve Necmettin Çobanoğlu gibi isimler vardı. Görkemli galaya Halil Ergün sağlık sorunu nedeniyle katılamazken Ferhat Göçer de, ‘Sabahattin Ali’ adlı tiyatro gösterisiyle bu akşam tiyatro sevenlerlerle buluşacak. Göçer’in ödülü tiyatro gösteri ardından verilecek.

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FESTİVAL TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Millfield Tiyatrosu’nda 400 kişinin katılımıyla düzenlenen gala gecesinde sanatçılara ödüllerini Saray Karakuş ve Ümit Baysal verdi. Sanatçılar, yaptıkları konuşmada, ödül almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. Gecenin onur konuğu ise Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, eşi Özlem Özaydın ile festivale gönüllü katkı sunan Paul Everitt oldu. Festivalin bu yıl ki ana teması pandemi koşullarından esinlenerek ‘Akıl ve Ruh Sağlığına Farkındalık’ olarak belirlendi. Kuzey Londra’daki Edmonton Millfield Art Centre, Chickenshed Theatre ve Salisbury Art Centre’da devam eden festivalde tiyatro oyunları, söyleşiler, şiir dinletileri ve çeşitli atölyeler yer alıyor.

3 YIL ARADAN SONRA...

Gecenin sunucusu yaptığı kısa bir selamlama ve açılış konuşmasında, “Değerli konuklar bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Londra Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali’ne hoş geldiniz. Pandemi nedeniyle 3 yıldır yapılamayan festivalimizde inanın yine çok heyecanlıyız. Şimdiye kadar onlarca tiyatro oyununu Londra’da sanatseverlerle buluşturduk. Bu yıl da birbirinden değerli sanatçılarımız siz sanatseverlerle bulunuyor” dedi. Program akışına göre, 26 kişilik Londra Emek Sahnesi ekibi Saray Karakuş’un yazıp yönettiği ‘Zaman Savrulurken’ adlı tiyatro oyununu sergiledi. Oyun sonunda oyuncular ve oyunun yönetmeni ayakta alkışlandı, çiçek takdim edildi. Gala ardından festivalin mimarlarından Saray Karakuş yaptığı açıklamada, “Her saniyesinde çok keyif aldığım bir gece oldu. Çok fazla ilginin olması çok sevindirici idi. Sanatçı dostlarımıza ve koltukları dolduran seyircilere ve bizi destekleyen iş sahibi insanlarımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu. Ümit Baysal’da şunları söyledi: “Pandemi nedeniyle 3 yıllık bir aradan sonra perdelerini açan London Turkish Speakers Festival muhteşem bir galayla yeniden seyirciyle buluştuğu için çok mutluyuz. Seyircinin büyük ilgi göstermesi bizi ayrıca sevindirdi. Gelecek yıllarda festivalimizin daha çok ilgi görmesini ve tiyatronun daha cok sevilmesini hedefliyoruz.” Sanatçılar gece sonunda Türk iş insanı Batu Kaya yönetimindeki West End’teki Türk restoranı Kibele’nin konuğu oldular.

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