Londra’da Türk yazarlarla edebiyat paneli

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YAZAR Burhan Sönmez’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, yazarlar edebiyata bakış açılarını ve yazma deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Gazeteci ve yazar Akın Olgun konuşmasında,“Yaşadıklarımı, gördüklerimi ve etkilendiklerimi edebiyata aktarmaya çalışıyorum. Toplumsal sorunlarla yüzleşmek ve yüzleştirmek benim temel motivasyonum. ‘El Âlem’ adlı öykü kitabımda özellikle göçmen kadınların yaşadıklarını ele aldım ve bu süreç oldukça zorluydu. Şu anda kısa bir roman üzerinde çalışıyorum. Ayrıca Yunanistan cezaevinde bulunan ve ‘kaptanlar’ olarak adlandırılan Türkiye kökenli mahkumlara dair hazırladığım bir çalışmayı da yakında okuyucularla paylaşacağım” dedi.





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‘İYİ BİR YAZI OKURUNU BULUR’

Yazar Burhan Sönmez ise yazmanın insana iyi geldiğini belirterek, “Yazdıklarınızın ne kadar okunduğuna odaklanmamalısınız. Bu tür kaygılar sizi çalışmanızdan uzaklaştırır. İyi bir yazı kendi okurunu mutlaka bulur” diye konuştu. Eserlerinde göçmenler, kadınlar ve çocukları merkezine alan Dursaliye Şahan, şunları söyledi: “Okumak, yazmaktan daha önemlidir. Çünkü okumak sessiz ve derin bir örgütlenme biçimidir. Sömürüye ve faşizme direnmek için okumalıyız. İdeal okuyucum, önerileni ya da dayatılanı değil, kendi seçtiği metinleri okuyup eleştiren bir bireydir.” Panel, katılımcıların soruları ve tartışmalarla sona erdi.