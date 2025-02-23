Londra’da Türk veteriner kliniği açıldı!

Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 10:19
Londra’nın kuzeyinde bulunan Hertfordshire bölgesinde ilgiyle beklenen ‘Broxbourne Veterinary Centre’ Broxbourne Veterinerlik Merkezi kapılarını halka açtı.
AÇILIŞIN davetlileri arasında Broxbourne Belediye Başkanı Sherrie McDaid, Enfield Belediye Başkanı Mohammad Islam ve Enfield Belediye Meclis üyeleri Ahmet Karahasan, Mustafa Çetinkaya ve kabine başkanı Sabri Özaydın’ın yanı sıra, Ecz. Ali Gül Özbek, İsrafil Erbil, Hasan Gül, Doğan Erdoğan, Şeriban Aygün, Remzi Top da vardı. İngiltere’nin Türkçe konuşan farklı kesimlerini temsil eden sivil toplum örgütlerinden de çok sayıda kişi açılışta yerini aldı. Merkezin kurucuları Nasır Kıral ve Esen Kıral’ın ikinci veteriner kliniği olacak Broxbourne Veterinerlik Merkezi’nde, sektördeki en yeni uygulamalarla ve modern teknolojiyle hizmet sağlanacak. Açılışta davetlileri ağırlayan Enfield Belediye Meclis üyesi Mustafa Çetinkaya, herkese katılımlarından dolayı teşekkür etti.BELEDİYE BAŞKANINDAN KLİNİĞE ÖVGÜ
Broxbourne Belediye Başkanı McDaid ise, “Bu iş yeri yerel topluma yeni iş olanakları sağlayacak. Bölge ekonomisine de bu işletmelerle katkıda bulunmaktayız. Küçük ve orta ölçekli işletmeler hem ekonominin hem de toplumun dayanaklarıdır. Yatırımcıları tebrik ediyorum ve çalışanlara iyi dileklerimi sunuyorum” diye konuştu. Kliniğin kurucuları, Broxbourne Veterinerlik Merkezi’nin hayvanlar için en iyi bakıma yönelik üstün teknolojiyle donatıldığı bilgisini verdi. Muayene odaları, ameliyathaneler ve modern röntgen cihazlarının bulunduğu klinikte, hayvanlar için diş tedavisi, hızlı test laboratuvarı gibi hizmetler de verilecek. Londra
’nın kuzeyindeki Hertfordshire’da EN11 8LQ posta kodunda hizmete giren klinik, pazartesiden cumaya 08.30-18.30 saatleri arasında açık olacak. Kliniğin cumartesi günleri de açık olması için çalışmalar sürdürülüyor. Veteriner kliniğine 01992 917255 telefon numarasından, www.broxbournevetcentre.com web sitesinden ve reception@broxbournevetcentre.com e-posta adresinden ulaşılabiliyor.