Londra’da Türk veteriner kliniği açıldı!

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AÇILIŞIN davetlileri arasında Broxbourne Belediye Başkanı Sherrie McDaid, Enfield Belediye Başkanı Mohammad Islam ve Enfield Belediye Meclis üyeleri Ahmet Karahasan, Mustafa Çetinkaya ve kabine başkanı Sabri Özaydın’ın yanı sıra, Ecz. Ali Gül Özbek, İsrafil Erbil, Hasan Gül, Doğan Erdoğan, Şeriban Aygün, Remzi Top da vardı. İngiltere’nin Türkçe konuşan farklı kesimlerini temsil eden sivil toplum örgütlerinden de çok sayıda kişi açılışta yerini aldı. Merkezin kurucuları Nasır Kıral ve Esen Kıral’ın ikinci veteriner kliniği olacak Broxbourne Veterinerlik Merkezi’nde, sektördeki en yeni uygulamalarla ve modern teknolojiyle hizmet sağlanacak. Açılışta davetlileri ağırlayan Enfield Belediye Meclis üyesi Mustafa Çetinkaya, herkese katılımlarından dolayı teşekkür etti.

