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HABERLERAvrupa Haberleri

Londra’da Türk şoförler halaylarla Uber’i protesto etti

#İngiltere#Londra#Uber
Londra’da Türk şoförler halaylarla Uber’i protesto etti

Cep telefonu uygulaması üzerinden taksi hizmeti veren Uber’in şoförleri Londra’da şirketin sunduğu çalışma koşullarına karşı greve gitti ve protesto eylemi düzenledi.

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UYGULAMA ve Kurye Şoförleri Sendikası (ADCU) öncülüğünde salı günü 24 saatlik grev yapıldı. Londra’da finans kuruluşlarının bulunduğu City bölgesinde yer alan şirket binası önünde toplanan katılımcıların tamamına yakını Türk şoförlerden oluştu. Grevi, ‘Turkish Uber Drivers’ (Uber Türk Şoförleri) Grubu adına Uğur Varol, Kamil Karakuş, Cem Ortakçı ve Mehmet Tunç organize etti.

Londra’da Türk şoförler halaylarla Uber’i protesto etti

DAVULLU ZURNALI PROTESTO
Davullu zurnalı, karnaval havasında geçen eylemde Hürriyet’e açıklama yapan Turkish Uber Drivers grubundan Uğur Varol “Biz Londra genelinde şu an 700 civarı üyesi olan Turkish Uber Drivers grubuyuz. Aynı anda bizim diğer etnik gruplarla ortaklaşa kurmuş olduğumuz sendikamız adına buradayız. Bir de sendikamız var. Uber’i protesto ediyoruz. Protestomuzun nedeni, Uber’in bize uygulamış olduğu düşük fiyatlandırma, bizlerden yüksek komisyon alması, müşteriyi bekleme süremizi asgari ücret dahiline kabul etmemesi. Gereksiz yere hesabımzı durdurup bununla ilgili tazminat ödememesi. Bu gibi sıkıntılarımızı protesto etmek için buradayız. Biz Türk Uber grubu olarak da sendikaya destek veriyoruz” dedi.

Londra’da Türk şoförler halaylarla Uber’i protesto etti

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EYLEMDE, ŞOFÖRLERİN TALEPLERİ ŞÖYLE SIRALANDI:
Sabit fiyat politikasından vazgeçilmesi ve mil başına (1 mil yaklaşık 1.609 km) 2 sterlin ödenmesi. Sebepsiz yere şoförlerin uygulamaya erişimlerinin durdurulması ve herhangi bir tazminat ödenmemesine son verilmesi. Komisyon oranının yüzde 25’ten yüzde 15’e çekilmesi ve mahkeme kararıyla sabitlenmiş asgari ücret ödemesi hesaplamalarına müşteri bekleme süresinin de dahil edilmesi. Uber’in 12 yıldır faaliyet gösterdiği İngiltere’de 50 bini başkent Londra’da olmak üzere, 70 bin şoförü olduğu kaydediliyor. Londra ve civarında yaklaşık bin civarında Türkiye kökenli şoför olduğu sanılıyor. 
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA

Londra’da Türk şoförler halaylarla Uber’i protesto etti

Londra’da Türk şoförler halaylarla Uber’i protesto etti

Londra’da Türk şoförler halaylarla Uber’i protesto etti

Londra’da Türk şoförler halaylarla Uber’i protesto etti

Londra’da Türk şoförler halaylarla Uber’i protesto etti

Londra’da Türk şoförler halaylarla Uber’i protesto etti

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#İngiltere#Londra#Uber