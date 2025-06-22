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Londra’da Türk restoranlarının yoğun olduğu Dalston’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

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#İngiltere#Dalston#Silahlı Saldırı
Londra’da Türk restoranlarının yoğun olduğu Dalston’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 16:14

İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusunda Türk restoranlarının yoğun olduğu ve işlek bir ana caddeye sahip Dalston’da bir kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

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20 Haziran Cuma akşamı saat 22.55 civarı silahla ateş açıldığı ihbarını alan polis güçleri, olay yerine gittiklerinde ağır yaralı bir kişiyi tespit etti. Saldırı sonucu ağır yaralanan adamın Türk kökenli olduğu sanılıyor. Ancak vurulan kişinin kimlik bilgisi teyit edilmedi.

Londra’da Türk restoranlarının yoğun olduğu Dalston’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Bölgeden paylaşılan fotoğraflarda polisin olay yerini güvenlik şeridiyle kapattığı ve trafiğin durdurulduğu görülüyor.

Londra’da Türk restoranlarının yoğun olduğu Dalston’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

‘HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR’

Londra’nın yerel gazetelerinden MyLondon’ın aldığı bilgiye göre olay yeri inceleme polisleri saldırının olduğu noktada incelemeler yaptı. Ancak henüz olayla ilgili kimse gözaltına alınmadı.

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Londra’da Türk restoranlarının yoğun olduğu Dalston’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’nın açıklamasına göre, polise yapılan ihbarın ardından silahlı emniyet üçleri ve ambülanslar olay yerine sevk edildi. 37 yaşındaki yaralı adam hızla hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikesi sürüyor. Polis ayrıca olaya tanıklık eden ya da olayla ilgili bilgisi olan kişilerin polise başvurmasını istedi.

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#İngiltere#Dalston#Silahlı Saldırı

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