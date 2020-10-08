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Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

Londra’da TTFF Kulüpler Birliği kuruldu

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Londra’da TTFF Kulüpler Birliği kuruldu
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Londra merkezli Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF), bünyesindeki iki ligde sportif faaliyetlerde bulunan onbir takımın biraraya gelmesi sağlayarak ‘TTFF Kulüpler Birliği’ adı altında birlik kurdu.

Londra’da TTFF Kulüpler Birliği kuruldu
Türk Toplumu Futbol Federasyonu Kulüpler Birliği yöneticilerinden (soldan- sağa) Genel Sekreter Sinan Ersoy, Başkan Ümit Çıkıkçıoğlu ve Başkan Yardımcısı Özgür Aksu.

Kuruluş toplantısını gerçekleştiren takımlar, lig içerisindeki sorunlarına ortak bir zeminde çözüm bulmak, takımlar arasında dayanışma ve beraberliği perçinleştirmek, gençlere yönelik daha faydalı etkinlikler organize edebilmek için bu birliği kurma kararı aldığını bildirdi.
Yavruvatan, Göksun FC, Birlikspor FC, Zaza FC, Amedspor, Gaziantepspor, Kasımpaşa FC, MTG FC, Mehmetçikspor FC, Pekünspor ve Kızılırmak FC yöneticilerinin gerçekleştirdiği kuruluş toplantısında bir yönetim kuruluda seçildi.

Londra’da TTFF Kulüpler Birliği kurulduKADIN BAŞKAN SAYMAN OLDU
Geçmiş dönemlerde de birliğin başkanlığını yürüten Yavruvatan FC yöneticisi Ümit Çıkıkçıoğlu Başkanlığa, Gaziantepspor yöneticisi Özgür Aksu Başkan Yardımcılığına, Birlikspor FC’den Sinan Ersoy Genel Sekreterliğe, Mehmetçikspor temsilcisi Hamide Sarı’da Saymanlığa seçildi.

Federasyona kuruluşunu bildiren birlik, önümüzdeki dönemlerde daha güzel faaliyet ve etkinliklere imza atıp, sorunlara ve engellere karşı takımların ortaklaşa hareket edebilmesi için diğer takımlarada çağrıda bulundu.

Federasyona kuruluşunu bildiren birlik, önümüzdeki dönemlerde daha güzel faaliyet ve etkinliklere imza atıp, sorunlara ve engellere karşı takımların ortaklaşa hareket edebilmesi için diğer takımlarada çağrıda bulundu.

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