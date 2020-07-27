Londra’da süper lüks plakasız araçlar polisi kızdırdı

İNGİLTERE’deki yasalar, araçların ön ve arka plaka numarasını net bir şekilde görülmesini şart koşuyor. Bu kurala aykırı davranışlar, 1.000 sterline kadar para cezasına yol açabiliyor. Ancak fiyatı 200 bin sterlini aşan, süper lüks, Lamborghini ya da Ferrari marka araçların, son derece zengin sahipleri için bu cezalar caydırıcı olmakta yetersiz kalıyor. Bu spor araçların, süper zengin sahipleri ön taraftaki plakaların otomobillerinin görünümünü bozduğunu düşünüyor ve sık sık bu plakaları çıkarıyorlar.





POLİS GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Başkent Londra’da ve ülkenin genelindeki lüks semtlerde, ön tarafında plaka olmayan araçları günün her saati görmek mümkün. Gerekçe olarak şu gösteriliyor: “Nasılsa araçların önünden plaka almak zordur işte bu yüzden gerekli değildir.” Ancak bu durum artık polisi iyice rahatsız etmeye başladı ve Londra’nın güneybatısındaki Surrey bölgesindeki otobanları denetleyen polis, plaka kurallarına ihlal eden lüks araç sahiplerine karşı harekete geçti.





TWITTER HESABINDAN MESAJ

Surrey Polisi’nin Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, ön tarafında plaka olmayan bir süper lüks, spor aracın fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşımda “Ön plaka konusunda: ‘Yeni düştü sayın memur’ diyenlere. Gerçekten mi? Vida delikleri ve vidalarla birlikte mi düştü?” yanıtı verildi ve #dünküçocukdeğiliz etiketi kullanıldı.