Londra’da, Srebrenitsa Soykırımı’nın 29. yıl dönümünde anma!

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ETKİNLİK aynı zamanda bir eylem çağrısı olarak ve toplumun farklı kesimlerinden adalet ve kalıcı barış savunucusu bireyleri bir araya getirdi. Etkinlik, kolektif hafızanın gücünün ve bu tür trajedilerin asla unutulmamasını ve tekrarlanmamasını sağlamaya çalışanların boyun eğmeyen ruhunun bir nişanesi niteliğindeydi. Bosna Hersek’in Londra Büyükelçiliği’nden Samra Koricic Mujkic açılış konuşmasında, soykırımın Boşnak toplumu üzerindeki kalıcı etkisini ve adalet arayışında uluslararası dayanışmanın önemini dokunaklı bir şekilde anlattı.

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KÜLTÜRLER ARASI DİYALOGSamra Koricic Mujkic’in konuşmasından sonraki panel bölümünün açılışında ise Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Karakuş, tarih bilincinin gelecekteki zulümlerin önlenmesindeki kritik rolünü vurgulamak üzere konuşma yaptı. Karakuş, enstitünün çeşitli kültürel ve eğitimsel girişimler aracılığıyla kültürler arası diyaloğu geliştirmeye yönelik çalışmalarından da bahsetti. Araştırmacı ve Muslim Leadership Foundation UK Direktörü Meryem Nur Küçük’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, soykırımın jeopolitik sonuçları ve Balkanlara yönelik uluslararası politikalar üzerindeki geniş kapsamlı etkisi derinlemesine incelenen dinamik bir tartışma yürütüldü. Sami Hamdi, Dr. Aidan Hehir, Dr. Sheila Osmanovic, Arnesa Buljusmic-Kustura ve Sara Hukić, jeopolitik analizlerden hayatta kalma ve dayanıklılığa ilişkin kişisel anlatılara kadar her biri benzersiz bakış açıları sundu.

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