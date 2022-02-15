Londra’da ‘Sınırların Ötesinde Müzik: Gitar ve Ud Harmonisi’ konseri

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TÜRK ve Batı ezgilerinin kalplere dokunan bir sentezini sunan YEE Londra, 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 19.00’da ‘Sınırların Ötesinde Müzik: Gitar ve Ud Harmonisi’ konserine ev sahipliği yapacak. Bu kültürlerarası konserde gitarist Julia Seibert, udi Baha Yetkin ve perküsyon sanatçısı Muammer Sağlam’ın da aralarında bulunduğu müzisyen üçlüsü sahne alacak. Doğu ve Batı kültürleri arasında bir köprü kurmak için iki farklı müzik geleneğini bir araya getiren bu konser, dinleyicileri müzik aracılığıyla bir araya getirmeyi hedefliyor. Doğu ve Batı müzik kültürü arasındaki etkileşime yeni bir perspektif sunan bu konser, her iki müzik dünyasının da hayranlarını cezbederken, kültürel zenginliklerimizin sınırlara bağlı olmadığını, tıpkı müziğin notaları gibi bir ahenk oluşturabileceğini gösterecektir.