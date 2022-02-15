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HABERLERAvrupa Haberleri

Londra’da ‘Sınırların Ötesinde Müzik: Gitar ve Ud Harmonisi’ konseri

#Londra Yunus Emre Enstitüsü#Muammer Sağlam#Julia Seibert
Londra’da ‘Sınırların Ötesinde Müzik: Gitar ve Ud Harmonisi’ konseri

Londra Yunus Emre Enstitüsü (YEE Londra), Gitarist Julia Seibert, Udi Baha Yetkin ve Perküsyon sanatçısı Muammer Sağlam’ın yer aldığı, Doğu ve Batı müzik kültürünün etkileşimine yepyeni bir perspektif sunan bir konsere ev sahipliği yapıyor.

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TÜRK ve Batı ezgilerinin kalplere dokunan bir sentezini sunan YEE Londra, 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 19.00’da ‘Sınırların Ötesinde Müzik: Gitar ve Ud Harmonisi’ konserine ev sahipliği yapacak. Bu kültürlerarası konserde gitarist Julia Seibert, udi Baha Yetkin ve perküsyon sanatçısı Muammer Sağlam’ın da aralarında bulunduğu müzisyen üçlüsü sahne alacak. Doğu ve Batı kültürleri arasında bir köprü kurmak için iki farklı müzik geleneğini bir araya getiren bu konser, dinleyicileri müzik aracılığıyla bir araya getirmeyi hedefliyor. Doğu ve Batı müzik kültürü arasındaki etkileşime yeni bir perspektif sunan bu konser, her iki müzik dünyasının da hayranlarını cezbederken, kültürel zenginliklerimizin sınırlara bağlı olmadığını, tıpkı müziğin notaları gibi bir ahenk oluşturabileceğini gösterecektir.

Londra’da ‘Sınırların Ötesinde Müzik: Gitar ve Ud Harmonisi’ konseri
YENİ BİR PERSPEKTİF
Konser Alman gitarist Julia Seibert’in solo performansı ile başlayacak. Julia Seibert, 2018 Beatty Yarışması’nda En İyi Yorum ve 2021 Montagu Cleeve Gitar ödülüne layık görülmüştür. Seibert’in klasik Batı müziği yorumlarının ardından Türk ud sanatçısı ve besteci Baha Yetkin, geleneksel Türk eserlerini seslendirmek için sahne alacak. Avrupa ve Ortadoğu müzik kültürlerinin buluşma noktası olan İstanbul’da büyüyen Yetkin’in metodik olarak yazdığı besteleri, İstanbul müziğine dayalı doğaçlamalar ile Ortadoğu müziğinin karmaşık ritmik yapılarının bir sentezidir. Gecenin sonunda Seibert ve Yetkin, Doğu ve Batı müziğinden ilham alan eserleri birlikte çalarak konseri sonlandıracaklar.
Londra’da ‘Sınırların Ötesinde Müzik: Gitar ve Ud Harmonisi’ konseri
PERKÜSYON SANATÇISI
Her iki sanatçıya da İngiltere’de birçok müzisyen ile sahne alan perküsyon sanatçısı Muammer Sağlam eşlik edecek. BBC ve ITV için hazırlanan belgesellerin müziklerinde de çalışan Sağlam cajun, tılsım, zil gibi dünya perküsyon aletlerinin yanında Orta Doğu’ya özgü darbuka, def gibi birçok enstrümanı da icra ediyor. Konserle ilgili yapılan açıklamada; “Etkinliğe önceden rezervasyon yapılması zorunludur. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi ve kayıt için Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün web sitesi ziyaret edilmelidir. https://yeelondon.org.uk/. Daha fazla bilgi için lütfen londra@yee.org.tr adresine e-posta gönderin” ifadeleri yer aldı. Bu etkinlik ayrıca Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün Facebook ve YouTube hesaplarından da canlı olarak izlenebilecektir.
Londra’da ‘Sınırların Ötesinde Müzik: Gitar ve Ud Harmonisi’ konseri
Londra’da ‘Sınırların Ötesinde Müzik: Gitar ve Ud Harmonisi’ konseri

Londra’da ‘Sınırların Ötesinde Müzik: Gitar ve Ud Harmonisi’ konseri

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Londra Yunus Emre Enstitüsü#Muammer Sağlam#Julia Seibert

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