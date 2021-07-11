Londra’da Sibel Tüzün konseri

KONSERİNDE caz ve İngilizce repertuarından eserler seslendiren şarkıcı, 2 saat sahnede kaldı ve 2006 yılında Erovizyon’da Türkiye’yi temsil ettiği ‘Süperstar’ şarkısıyla konserini bitirdi. Gecenin sonunda iş kadını Zeynep Ober, şarkıcıya çalışanları adına çiçek verdi. Dakikalarca ayakta alkışlanan Sibel Tüzün, Kovid-19 nedeniyle uzun zamandır sahnelerden uzak kaldığını ve Londra’da ilk konserini Zeo’s’ta vermekten büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi. Şarkıcı, Ankara Anlaşması’yla İngiltere’de yaşam hakkı sağlayan vizeyi almasıyla birlikte iki çocuğuyla birlikte Ağustos 2020’de Londra’ya yerleşmişti.

LONDRA’YI ÇOK SEVİYOR

Londra’da yaşayan Türk toplumunun tüm ısrarına rağmen bugüne kadar konserlere çıkmayan Tüzün, kariyerine Londra’da devam ederken 16 yaşındaki kızı ve 9 yaşındaki oğlu da Londra’da tahsillerine devam ediyor. Londra’yı çok seven şarkıcı, bir söyleşisinde “Neden Londra” sorusuna şu cevabı vermişti: “Çok uzun zamandır hayalimdi. Eğitim için sıklıkla geldiğim ve sevdiğim bir şehir. Müzik ve sanat dolu. Kendimi Londra’da hep iyi hissederdim. Çocuklarımın da burada eğitimlerine devam etmelerini çok istemiştim. Bir gün baktım hayallerim gerçek oldu. Tesadüfler yolumuzu Londra’ya çıkardı.”

