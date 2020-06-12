Londra’da seks işçilerine karşı özel polis ekibi

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkmayan seks işçileri salgının yavaşlamasının ardından geceleri yeniden sokaklara döndü. Bölgenin ana caddesinde, 600 ila 700 metre uzunluğundaki kesitte, neredeyse her köşe başında görülen seks işçileri, bölge halkından da yoğun şikayetlerin gelmesine yol açtı. 333 bin kişinin yaşadığı Enfileld Belediyesi sınırlarında en çok konuşulan 5 dilden biri Türkçe ve belediye meclisinde, Türkçe konuşan 20 üye var. Edmonton belediye meclisi üyelerinden Hüseyin Işık Akpınar, hükümetin 10 yıldır uyguladığı kemer sıkma politikalarının, polis güçlerini de etkilediğini ve sokaklarda devriye gezen polis sayısının yüzde 40 azaltıldığını söyledi. Akpınar “Yapılan bütün bu kesintiler özellikle Edmonton bölgesinde etkilerini hızlı şekilde göstermeye başladı. Özellikle son dönemlerde yaşanan antisosyal davranışlar ve seks işçilerinin yoğunluğu, bölgemizde yaşayan halkın tepkilerine sebep oldu. Bu konuda sürekli şikayet alıyoruz” dedi. Akpınar, “Yoğunlaşan şikayetler üzerine, bölge polisiyle yaptıkları toplantı sonucu, polisin bölgedeki fuhuş sorununa odaklanacak 7 kişilik bir ekip kurduğunu” aktardı. Hüseyin Işık Akpınar, ekibin bu konudaki uzmanlarla birlikte çalışarak operasyonlarını sürdüreceğini ve farklı vardiyalarda çalışarak, bölgede huzuru sağlayacaklarını aynı zamanda kadınların yeni hayata kavuşmasının sağlanması için çalışmaların yapılacağını” belirtti.

GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Polis yetkilisi Erica Crawshaw da “Edmonton bölgesinde seks işçilerinin bir soruna dönüştüğünün farkındayız ve bölge halkı harekete geçilmesini istiyor. Bu kolay bir iş olmayacak ve ulaşılabilir, uzun vadeli stratejiler uygulayacağız” dedi. Crawshaw, polisin Modern Kölelik konusundaki uzman ekipleri ve çeşitli yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, seks işçiliğini bırakmak isteyen kadınlara yardımcı olacağıını anlattı. Erica Crawshaw “Amacımız kadınlarla ilgilenip, onlardan fayda sağlayıp, kontrol edenleri hedef almak. Bölgeye fuhuş yaptırmak için gelenlere göz açtırmayacağız. Uzun vadeli planımız, bölge halkının gruru duyabileleceği bir yerde yaşaması” dedi.

