Londra Ramazan’a hazır! Caddeler ışıl ışıl

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Piccadilly Circus meydanına açılan Coventry caddesindeki Ramazan ışıklandırmaları, üçüncü yılında da İslam aleminin Ramazan ayına özel olarak belediye tarafından asıldı. Işıklandırmalar ilk olarak 2023’te Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan tarafından duyurulmuştu. 28 Şubat günü Ramazan ayının başlamasıyla açılacak olan ışıklar, 6 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak. Işıklandırmaya ek olarak Londra’nın en merkezi meydanlarından Leicester Meydanı’nda Ramazan’a özel ışık gösterisi ve iftar sofraları da organize edilecek. İngiltere’de 2021 yılına ait nüfus istatistiklerine göre 3.9 milyon Müslüman yaşıyor. Bu sayı, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 6.5’ine denk geliyor.



Başkent Londra, İngiltere’nin kültürel ve dini açıdan en çok çeşitliliğe sahip kenti kabul ediliyor. Londra’da yaşayan nüfusun yaklaşık yüzde 15’inin İslam dinine mensup olduğu tahmin ediliyor. Ülkedeki ve tüm dünyadaki Müslümanlar, 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi’ye bağlayan gece ilk sahura kalkacak. Böylece 1 Mart 2025 oruç tutulan ilk gün olacak. Ramazan ayının son orucu ise 29 Mart Cumartesi tutulacak. 30 Mart 2025 Ramazan Bayramı’nın ilk günü olacak.