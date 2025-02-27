Londra Ramazan’a hazır! Caddeler ışıl ışıl

Güncelleme Tarihi:
Piccadilly Circus meydanına açılan Coventry caddesindeki Ramazan ışıklandırmaları, üçüncü yılında da İslam aleminin Ramazan ayına özel olarak belediye tarafından asıldı. Işıklandırmalar ilk olarak 2023’te Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan tarafından duyurulmuştu. 28 Şubat günü Ramazan ayının başlamasıyla açılacak olan ışıklar, 6 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak. Işıklandırmaya ek olarak Londra’nın en merkezi meydanlarından Leicester Meydanı’nda Ramazan’a özel ışık gösterisi ve iftar sofraları da organize edilecek. İngiltere’de 2021 yılına ait nüfus istatistiklerine göre 3.9 milyon Müslüman yaşıyor. Bu sayı, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 6.5’ine denk geliyor.