Londra’da pandeminin gölgesinde aşure etkinliği

BU yıl pandeminin gölgesinde cemevi mutfağında devasa kazanlarda saat 20.30’dan 06.30’a kadar pişirilen aşureler, sosyal mesafeye dikkat edilerek öğleden sonra vatandaşlarla paylaşıldı. Aşure gününe milletvekili Catherine West, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, Belediye Meclis üyeleri Peray Ahmet, Erdal Doğan, Ergin Erbil, Sinan Boztaş, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı (BAF) İsrafil Erbil, cemevinin geçen dönem başkanı Kadir Yürük, çok sayıda yöre-köy derneğinin başkan ve yöneticileri de katıldı. Aşure paylaşımı, Alevi anası Yadigar Arslan, dede Kazım Yıldırım ve İnanç Kurulu Üyesi Doğan Erdoğan tarafından çerağı yakılması, gülbank okunması ardından başladı. Kovid-19 salgınından korunma tedbirleri çerçevesinde bazı kişiler aşurelerini salonda, bazıları bahçede, bazıları da kablarda evlerine götürüp yediler.





ADALETSİZLİK TARİHİ

BAF Başkanı İsrafil Erbil, konuşmasında Kerbela olayına değindi. Kerbela vakasının sıradan bir olay olmadığını alınacak çok derslerin olduğunu belirten Erbil şunları söyledi: “Kerbela günümüze kadar gelen iyilik ve kötülük, aydınlık ve karanlık arasındaki farkı gösteren en önemli tarihsel bir mesajdır.

Kerbela, gücü olanın gücünü kötüye kullandığı, su ihtiyacı olanların yollarını kesen bir adaletsizlik tarihidir. Aşure ise Kerbela zulmune rağmen insanların barış ve birlikte yaşamalarının önemine vurgu yapan ve bir daha Kerbelaların yaşanmasını engelleyen önemli bir paylaşımdır.”





‘BARIŞ VE UMUT İÇİN BİR OLALIM’

Aşure gününün anlam ve önemine ilişkin yapmış olduğu konuşmasında İAKM-Cemevi Başkanı Zeynel Akdoğan da, “Gelin canlar, cemevlerinde kurulan ve inanç ateşiyle pişen, sevgiyle karışan aşure kazanlarının başında barış ve umut için bir olalım. Aşure pişirenlerin, dağıtanların, paylaşanların ve yiyenlerin niyetlerinde barış umudu vardır. Aşk ve sevgi vardır. Bu niyetle; Kerbela’da yitirdiğimiz Hüseyin ve yoldaşları için, Kerbelalaşan tüm coğrafyalarda yitirdiğimiz canlar için, zalimlerin zulmüne karşı, mazlumun, adaletin, barışın, sevginin ve insan haklarının yanında olanları için, tuttuğun yas ve orucunuz, aydınlık bir gelecek için yaptığınız muhabbetler, paylaştığınızı hak lokmaları kabul ve makbul olsun” dedi.

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Aşure günü etkinliği kapsamında Dursun Can Çakın (bağlama), Erdal Yapıcı (on telli bağlama) ve Levent Canen (bağlama), türküler ve deyişler seslendirdi.

Özgür Korkmaz başkanlığında Londra Bisiklet Kulübü (London Cycling Club) üyeleri, bisiklet kültürünü yaymak için cemevini ziyaret etti. Kulüp üyelerine aşure ikramı yapıldı.