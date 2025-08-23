Londra’da Notting Hill Karnavalı başladı: Festival öncesinde 100 kişi gözaltına alındı

×
İngiltere’nin başkenti Londra’da, meşhur Notting Hill mahallesinin adını taşıyan 3 günlük karnaval başladı. Karnavalın başlamasından bir gün önce Londra Metropolitan Polis Teşkilatı yaptığı operasyonlarla 100 kişiyi gözaltına aldı ve çok sayıda silahı ele geçirdi.

Polis teşkilatından yapılan açıklamada, operasyonların karnavalda katılımcılar için ciddi tehlike oluşturabileceğine inanılan kişileri hedeflediği belirtildi. Polis, söz konusu şüphelilerle birlikte 11 ateşli silah ve 40’tan fazla bıçak ele geçirdi. Polis şefi Charmain Brenyah operasyonu, “Suça bulaşabilecek ya da şiddete karışabileceklere yönelik kritik bir engelleme” olarak tanımladı.

Bu yıl iki milyonu aşkın kişinin katılması beklenen karnavalın güvenliğini, Londra Metropolitan Polis Teşkilatı’na mensup 7 bin polis sağlıyor. Notting Hill karnavalları her yıl Karayiplerden gelen göçmenlerin kültürünü onurlandırmak, sokak lezzetlerini tanıtmak ve çok sayıda müzik ve dans topluluğunun gösterilerini izleyicilerle buluşturmak için düzenleniyor.

TELEFON HATLARI KESİNTİYE UĞRAYABİLECEK

Ağustos ayındaki resmî tatile denk gelen karnavalın ilk günü geleneksel olarak ‘aile günü’ olarak tanımlanıyor ve gösterişli giysileriyle karnavala katılan çeşitli gruplar geçit yapıyorlar. Notting Hill Karnavalı, dünyadaki en eski sokak kutlamalarından birisi. Karnavalın tarihi, ırk ayrımcılıklarına yanıt olarak insanların eğlenceli buluşmalarla bir araya gelmesine dayanıyor. 1966’da Londra’daki Karayip ülkelerinden gelen göçmen toplulukların başlattığı bu gelenek, Karayip kültürünün ve özgürlüğün bir kutlaması niteliğinde.

Karnaval her yıl, kalabalık ve rengarenk bir geçit töreninin düzenlenmesiyle başlıyor ve birçok müzik ve dans etkinliğini içeriyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020 ve 2021’de yapılamayan karnaval, 2022’de yeniden büyük bir coşkuyla Londra sokaklarını canlandırmıştı. Karnavala herkes ücretsiz olarak katılabiliyor. Karnaval sırasında Londra polisi de yoğun güvenlik önlemleri alıyor. Her yıl yayınlanan uyarılarda, katılımcılardan kortejle birlikte hareket etmeleri isteniyor. Polis ayrıca, katılımcıların aileleriyle bir buluşma noktası belirlemeleri, telefonla haberleşmeye ‘güvenmemeleri’ tavsiyesini yapıyor. Bunun nedeni, katılımcı sayısının fazlalığı nedeniyle telefon hatlarının kesintiye uğrayabilmesi.

