Londra’da Narin Özenci ‘Vahşi Kadın’la sahne alacak!

Haberin Devamı

NARİN Özenci, ‘Wild Woman’ adlı gösterisini, yalnızca gerçek üstü bir komedi şovu olarak değil, insanın kendi benliğini kabul etmesinin de bir hikâyesi olarak tanıtıyor. Birleşik Krallık’ta, Barking Essex bölgesinde doğan ve büyüyen Narin Özenci, otizmle, İngiliz ve Kıbrıslı Türk kimlikleriyle var olmasının arka planındaki mücadeleyi de sahneye taşıyor. Özenci, yaşıtları Türkçeyi öğrenip geliştirirken ve kariyer basamaklarını tırmanırken palyaço okuluna gittiğini anlatarak, “Palyaço olmak tiyatro dünyasında özgürleştirici bir şey, çünkü palyaço için her şey bir oyundur ve seyirciyle ilişkisi sayesinde palyaço bütün kuralları yıkar” diyor. Oyunda Alice adlı karakter bir Türk bakkalında rafları dizmektedir. Gerçek ismi Melek olsa da patronu, bütçe kesintisi nedeniyle ona üzerinde Alice yazılı giysiyi vermiştir. Gece mesaisinde elektrik kesilir ve Alice kendisini, dondurulmuş gıdaların olduğu bölümde bulur. Fakat aslında kendi beyninin içinde, korkunç bir gelinlik giymiş haldedir. Gerçek dünyaya geri dönmek için tüm geçmiş anılarını ziyaret etmek zorundadır. Narin Özenci’nin ‘bitmemiş bir hikaye’ olarak tanımladığı oyun 18-19 Haziran tarihlerinde, SW15 1SN posta kodunda yer alan The Arches At St Mary’s Church’te sahnelenecek. Biletler Wandsworth Art Fringe internet sitesinden (www.wandsworthfringe.com) satışa sunuldu.